Выпустили около пол десятка снарядов: россияне обстреляли Никопольщину
Киев • УНН
Российские войска ночью обстреляли село в Никопольском районе Днепра, выпустив около полудесятка артиллерийских снарядов, жертв нет.
Около полудюжины снарядов выпустили войска РФ в ночь на 28 февраля по одному из сел в Мировской громаде на Никопольщине. Погибших и раненых нет. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в ночь на 28 февраля российские военные обстреляли из артиллерии Никопольский район Днепропетровщины. По одному из сел, что в Мировской общине, армия РФ выпустила около пол десятка снарядов. Погибших и раненых нет.
"Около полуночи вражеские удары утихли. И дальше в районе обошлось без атак. Как и в целом по области - без "прилетов"
На Днепропетровщине россияне обстреляли лицей в Днепропетровской области27 февраля 2024, 05:36 • 30251 просмотр
Выпустили около пол десятка снарядов: россияне обстреляли Никопольщину
Российские войска ночью обстреляли село в Никопольском районе Днепра, выпустив около полудесятка артиллерийских снарядов, жертв нет.
На фронте произошло 102 боевых столкновения - Генштаб
Генеральный штаб сообщил, что за минувшие сутки на фронте произошло 102 боевых столкновения: враг наносил ракетные и авиационные удары, применял реактивные системы залпового огня, а украинские войска отражали атаки на разных участках фронта.
Еще плюс 1060 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 412 610 человек личного состава и 6570 танков.
Спикер Джонсон пообещал, что вынесет на голосование помощь Украине "своевременно"
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что поставит на голосование вопрос о помощи Украине "своевременно", но главным приоритетом является безопасность границы с Мексикой.
На юге Силы ПВО сбили 10 "шахедов"
Украинские силы противовоздушной обороны за ночь сбили 10 иранских беспилотников "шахед", которые были отправлены из Черного моря для нападения на Николаевскую и Одесскую области, причем большинство из них были сбиты над морем.
Авиация сил обороны нанесла 15 ударов по врагу - Генштаб
В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки украинская авиация нанесла 15 ударов по живой силе противника, уничтожив 2 российских истребителя-бомбардировщика Су-34 и 4 беспилотника-разведчика.
Пусть решение Дании отправить все свои боеприпасы в Украину вдохновит других - премьер Эстонии Калас
Премьер-министр Эстонии Каллас надеется, что решение Дании отправить все свои боеприпасы в Украину вдохновит другие страны на предоставление большей военной помощи.
В россии заявили о сбитом дроне над Белгородской областью
Российская противовоздушная оборона якобы сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью 28 февраля.
День штурманской службы авиации ВСУ. Что еще можно отметить 28 февраля
Сегодня, 28 февраля, свой профессиональный праздник отмечают штурманы авиации Вооруженных сил Украины. Событие было введено в 2008 году приказом министра обороны Украины.
Короля Норвегии госпитализировали в Малайзии
Король Норвегии был госпитализирован в Малайзии из-за инфекции во время частной поездки в эту страну Юго-Восточной Азии.