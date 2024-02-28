Выпустили около пол десятка снарядов: россияне обстреляли Никопольщину

Около полудюжины снарядов выпустили войска РФ в ночь на 28 февраля по одному из сел в Мировской громаде на Никопольщине. Погибших и раненых нет. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в ночь на 28 февраля российские военные обстреляли из артиллерии Никопольский район Днепропетровщины. По одному из сел, что в Мировской общине, армия РФ выпустила около пол десятка снарядов. Погибших и раненых нет.

"Около полуночи вражеские удары утихли. И дальше в районе обошлось без атак. Как и в целом по области - без "прилетов" написал чиновник.

На Днепропетровщине россияне обстреляли лицей в Днепропетровской области