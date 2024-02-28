Враг нанес 234 удара по 11 населенным пунктам Запорожья: есть погибшая и раненый
Киев • УНН
Враг 234 раза открывал огонь по 11 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения.
За сутки, 27 февраля, российские военные атаковали 11 населенных пунктов Запорожской области. Один человек погиб, один получил ранения. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Отмечается, что 76-летняя женщина погибла от российского снаряда во временно оккупированном селе Новое Пологовского района, а 53-летний мужчина получил ранения в результате артудара по прифронтовому Орехову.
В общем армия РФ нанесла 234 удара по городам и селам Запорожской области:
- девять авиационных - по Орехову, Малой Токмачке, Левадному и Роботино;
- 11 раз применила РСЗО по Малой Токмачке и Роботино;
- 27 беспилотниками атаковала Новоданиловку, Малиновку, Малую Токмачку и Роботино;
187 раз из артиллерии обстреляла Гуляйполе, Орехов, Малиновку, Пятихатки, Приморское, Малые Щербаки и другие прифронтовые города и села.
Поступило не менее 27 сообщений от пострадавших о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры
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Враг нанес 234 удара по 11 населенным пунктам Запорожья: есть погибшая и раненый
Враг 234 раза открывал огонь по 11 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения.
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