Авіаудар по залізничному вокзалу на Харківщині: загинув дідусь і його 6-річна онука, прокуратура показала наслідки
Київ • УНН
Росіяни здійснили повітряний наліт на село Великий Бурлюк Харківської області, в результаті чого загинули 48-річний чоловік та його шестирічна онука.
Росіяни здійснили авіаналіт на селище Великий Бурлюк, що на Харківщині. Попередньо, окупанти застосували КАБи, й поцілили по залізничному вокзалу. Через цю атаку загинули двоє: 48-річний чоловік, та його шестирічна онука. Про жертв атаки повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає УНН.
28 лютого близько 16:50 військовослужбовці зс рф вдарили по селищу Великий Бурлук Куп’янського району. Попередньо, окупанти застосували КАБ. Ворог влучив на територію залізничного вокзалу. Внаслідок отриманих поранень загинули двоє осіб: 48-річний чоловік і 6-річна дівчинка — його онука.
Деталі
Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази і задокументували черговий воєнний злочин, вчинений російськими військовослужбовцями.
За фактом обстрілу порушене кримінальне провадження по статті порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування триває.
росіяни атакували КАБами Великий Бурлук на Харківщині: двоє людей загинули, серед них 6-річна дівчинка28.02.24, 18:19 • 24883 перегляди
Доповнення
Окрім того, вдень окупанти вдарили КАБами по місту Купʼянськ. Влучили поряд з кафе, поранення отримали пʼятеро людей. Ще двоє людей – загинули.