росіяни атакували КАБами Великий Бурлук на Харківщині: двоє людей загинули, серед них 6-річна дівчинка
Київ • УНН
Російські окупаційні війська скинули КАБи на село в Харківській області, в результаті чого загинуло щонайменше двоє людей, у тому числі шестирічна дівчинка.
Вечері 28 лютого, окупаційні війська рф скинули КАБи на селище Великий Бурлук, що в Купʼянському районі Харківщини. В результаті російської атаки загинуло щонайменше двоє людей, серед них дитина. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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Очільник ОВА розповів, що росіяни продовжують завдавати ударів по Харківщині, руйнуючи цивільну інфраструктуру.
Є влучання на території залізничного вокзалу. Двоє людей загинули – чоловік та шестирічна дівчинка. Мати дитини у важкому стані. Надається меддопомога
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Окрім того, вдень окупанти вдарили КАБами по місту Купʼянськ. Влучили поряд з кафе, поранення отримали пʼятеро людей. Ще двоє людей – загинули.
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Наразі місцях працюють обласна адміністрація та екстрені служби.
Нагадаємо
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