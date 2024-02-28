россияне атаковали КАБами Великий Бурлук на Харьковщине: два человека погибли, среди них 6-летняя девочка

Вечером 28 февраля, оккупационные войска рф сбросили КАБы на поселок Великий Бурлук, что в Купянском районе Харьковской области. В результате российской атаки погибли по меньшей мере два человека, среди них ребенок. Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Глава ОВА рассказал, что россияне продолжают наносить удары по Харьковщине, разрушая гражданскую инфраструктуру.

Есть попадания на территории железнодорожного вокзала. Два человека погибли - мужчина и шестилетняя девочка. Мать ребенка в тяжелом состоянии. Оказывается медпомощь - рассказал Синегубов.

Дополнение

Кроме того, днем оккупанты ударили КАБами по городу Купянск. Попали рядом с кафе, ранения получили пять человек. Еще два человека - погибли.

Поврежденные жилые дома и церковь: в ОВА показали последствия российских ударов КАБами по Купянску

Сейчас на местах работают областная администрация и экстренные службы.

Напомним

В результате вражеского удара ФАБ-500 в Купянске погиб 58-летний пастор церкви Иисуса Христа и 39-летний мужчина.