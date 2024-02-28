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Поврежденные жилые дома и церковь: в ОВА показали последствия российских ударов КАБами по Купянску

Поврежденные жилые дома и церковь: в ОВА показали последствия российских ударов КАБами по Купянску

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 15:17  •  7835 просмотра

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Во время российской воздушной атаки на Купянск авиабомбы были сброшены на гражданские объекты, включая жилые дома и церковь, в результате чего погиб пастор и еще один человек, а несколько других получили ранения.

Во время атаки на Купянск российская авиация сбросила КАБы на гражданскую инфраструктуру города. Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали 

Госпитализированы две 31-летние женщины и двое мужчин 45 и 52 лет. Еще одному мужчине оказали медпомощь на месте

- резюмировал Синегубов. 

В результате обстрела повреждены по меньшей мере 12 частных домов. Разрушениям подверглось местное кафе и церковь Иисуса Христа.

Сейчас на месте инцидента продолжаются поисковые работы. 

Дополнение 

В результате вражеского удара ФАБ-500 в Купянске погибли 58-летний пастор церкви Иисуса Христа и 39-летний мужчина. 

Напомним

Армия рф сегодня, 28 февраля, ударила КАБами по центральной части Купянска Харьковской области. В результате атаки повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура, профильные службы работают на месте.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
telegramТелеграмма
kupyanskКупянск
kharkivХарьков
Пошкоджені житлові будинки та церква: в ОВА показали наслідки російських ударів КАБами по Куп'янську
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