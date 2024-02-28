Поврежденные жилые дома и церковь: в ОВА показали последствия российских ударов КАБами по Купянску
Киев • УНН
Во время российской воздушной атаки на Купянск авиабомбы были сброшены на гражданские объекты, включая жилые дома и церковь, в результате чего погиб пастор и еще один человек, а несколько других получили ранения.
Во время атаки на Купянск российская авиация сбросила КАБы на гражданскую инфраструктуру города. Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Детали
Госпитализированы две 31-летние женщины и двое мужчин 45 и 52 лет. Еще одному мужчине оказали медпомощь на месте
В результате обстрела повреждены по меньшей мере 12 частных домов. Разрушениям подверглось местное кафе и церковь Иисуса Христа.
Сейчас на месте инцидента продолжаются поисковые работы.
Дополнение
В результате вражеского удара ФАБ-500 в Купянске погибли 58-летний пастор церкви Иисуса Христа и 39-летний мужчина.
Напомним
Армия рф сегодня, 28 февраля, ударила КАБами по центральной части Купянска Харьковской области. В результате атаки повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура, профильные службы работают на месте.
Поврежденные жилые дома и церковь: в ОВА показали последствия российских ударов КАБами по Купянску
Во время российской воздушной атаки на Купянск авиабомбы были сброшены на гражданские объекты, включая жилые дома и церковь, в результате чего погиб пастор и еще один человек, а несколько других получили ранения.
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