Ворог вдарив авіабомбами по Купʼянську: є загиблі та поранені, під завалами ще є люди - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на Куп'янськ двоє людей загинули і одна отримала поранення. Під завалами перебувають люди.
Армія рф сьогодні, 28 лютого, вгатила КАБами по центральній частині Купʼянська Харківськоі області. Наразі відомо про двох загиблих та одну поранену. Під завалами перебувають люди, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Окупанти вдарили КАБами по місту Купʼянськ. Зафіксоване влучання в центральній частині міста. Унаслідок ворожого обстрілу загинули 59-річний та 39-річний чоловіки, одна жінка поранена. Імовірно, під завалами ще є люди
За його словами, внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура.
Профільні служби працюють на місці.
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