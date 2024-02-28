Враг ударил авиабомбами по Купянску: есть погибшие и раненые, под завалами еще есть люди - ОВА

Армия рф сегодня, 28 февраля, ударила КАБами по центральной части Купянска Харьковской области. Известно о двух погибших и одной раненой. Под завалами находятся люди, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Оккупанты ударили КАБами по городу Купянск. Зафиксировано попадание в центральной части города. В результате вражеского обстрела погибли 59-летний и 39-летний мужчины, одна женщина ранена. Предположительно, под завалами еще есть люди - написал Синегубов.

По его словам, в результате атаки повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

Профильные службы работают на месте.

Из-за российских обстрелов на Харьковщине повреждены образовательное учреждение и фермерское хозяйство