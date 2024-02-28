Пошкоджені житлові будинки та церква: в ОВА показали наслідки російських ударів КАБами по Куп'янську
Київ • УНН
Під час російської повітряної атаки на Куп'янськ авіабомби були скинуті на цивільні об'єкти, включаючи житлові будинки і церкву, в результаті чого загинув пастор і ще один чоловік, а кілька інших отримали поранення.
Під час атаки на Куп'янськ російська авіація скинула КАБи на цивільну інфраструктуру міста. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
Деталі
Госпіталізовані дві 31-річні жінки та двоє чоловіків 45 та 52 років. Ще одному чоловіку надали меддопомогу на місці
Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 12 приватних будинків. Руйнувань зазнало місцеве кафе та церква Ісуса Христа.
Наразі на місці інциденту тривають пошукові роботи.
Доповнення
Внаслідок ворожого удару ФАБ-500 у Куп'янську загинули 58-річний пастор церкви Ісуса Христа і 39-річний чоловік.
Нагадаємо
Армія рф сьогодні, 28 лютого, вгатила КАБами по центральній частині Купʼянська Харківської області. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура.Профільні служби працюють на місці.