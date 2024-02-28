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Пошкоджені житлові будинки та церква: в ОВА показали наслідки російських ударів КАБами по Куп'янську

Київ • УНН

 • 23772 перегляди

Під час російської повітряної атаки на Куп'янськ авіабомби були скинуті на цивільні об'єкти, включаючи житлові будинки і церкву, в результаті чого загинув пастор і ще один чоловік, а кілька інших отримали поранення.

Пошкоджені житлові будинки та церква: в ОВА показали наслідки російських ударів КАБами по Куп'янську

Під час атаки на Куп'янськ російська авіація скинула КАБи на цивільну інфраструктуру міста. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Деталі 

Госпіталізовані дві 31-річні жінки та двоє чоловіків 45 та 52 років. Ще одному чоловіку надали меддопомогу на місці

- резюмував Синєгубов. 

Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 12 приватних будинків. Руйнувань зазнало місцеве кафе та церква Ісуса Христа.

Наразі на місці інциденту тривають пошукові роботи. 

Доповнення 

Внаслідок ворожого удару ФАБ-500 у Куп'янську загинули 58-річний пастор церкви Ісуса Христа і 39-річний чоловік. 

Нагадаємо

Армія рф сьогодні, 28 лютого, вгатила КАБами по центральній частині Купʼянська Харківської області. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура.Профільні служби працюють на місці.

Володимир Омельченко

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