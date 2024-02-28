Удар рф по Куп'янську: окупанти влучили в церкву, загинув пастир
Київ • УНН
В результаті російського удару по Куп'янську зафіксовано влучання у церкву.
Внаслідок сьогоднішнього удару рф по Куп'янську Харківської області зруйнована церква та кафе, видомо про двох загиблих, повідомила у середу пресслужба Нацполіції, пише УНН.
Серед дня окупанти завдали КАБами удари по Куп'янську. Пошкоджено приміщення кафе. Поранення отримала 31-річна жінка, її 39-річний брат загинув. Зафіксовано влучання у церкву. Під завалами опинився 58-річний пастир. Він отримав несумісні з життям травми
Раніше УНН повідомляв, що ворог вдарив авіабомбами по Купʼянську.