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Удар рф по Купянску: оккупанты попали в церковь, погиб пастырь

Удар рф по Купянску: оккупанты попали в церковь, погиб пастырь

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 13:06  •  12979 просмотра

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В результате российского удара по Купянску зафиксировано попадание в церковь.

В результате сегодняшнего удара рф по Купянску Харьковской области разрушена церковь и кафе, известно о двух погибших, сообщила в среду пресс-служба Нацполиции, пишет УНН.

Среди дня оккупанты нанесли КАБами удары по Купянску.  Повреждено помещение кафе. Ранения получила 31-летняя женщина, ее 39-летний брат погиб. Зафиксировано попадание в церковь. Под завалами оказался 58-летний пастырь. Он получил несовместимые с жизнью травмы

- говорится в сообщении Нацполиции. 

Ранее УНН сообщал, что враг ударил авиабомбами по Купянску.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
kupyanskКупянск
kharkivХарьков
Удар рф по Куп'янську: окупанти влучили в церкву, загинув пастир
Russian strike on Kupyansk: occupants hit a church, a pastor is killed
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