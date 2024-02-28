Удар рф по Купянску: оккупанты попали в церковь, погиб пастырь
Киев • УНН
В результате российского удара по Купянску зафиксировано попадание в церковь.
В результате сегодняшнего удара рф по Купянску Харьковской области разрушена церковь и кафе, известно о двух погибших, сообщила в среду пресс-служба Нацполиции, пишет УНН.
Среди дня оккупанты нанесли КАБами удары по Купянску. Повреждено помещение кафе. Ранения получила 31-летняя женщина, ее 39-летний брат погиб. Зафиксировано попадание в церковь. Под завалами оказался 58-летний пастырь. Он получил несовместимые с жизнью травмы
Ранее УНН сообщал, что враг ударил авиабомбами по Купянску.
Удар рф по Купянску: оккупанты попали в церковь, погиб пастырь
В результате российского удара по Купянску зафиксировано попадание в церковь.
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