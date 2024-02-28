Авиаудар по железнодорожному вокзалу на Харьковщине: погиб дедушка и его 6-летняя внучка, прокуратура показала последствия
Киев • УНН
Россияне совершили воздушный налет на село Большой Бурлюк Харьковской области, в результате чего погибли 48-летний мужчина и его шестилетняя внучка.
Россияне совершили авианалет на поселок Великий Бурлюк, что на Харьковщине. Предварительно, оккупанты применили КАБы, и попали по железнодорожному вокзалу. Из-за этой атаки погибли двое: 48-летний мужчина, и его шестилетняя внучка. О жертвах атаки сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.
28 февраля около 16:50 военнослужащие ВС РФ ударили по поселку Великий Бурлук Купянского района. Предварительно, оккупанты применили КАБ. Враг попал на территорию железнодорожного вокзала. В результате полученных ранений погибли два человека: 48-летний мужчина и 6-летняя девочка - его внучка.
Детали
Прокуроры совместно со следователями полиции собрали доказательства и задокументировали очередное военное преступление, совершенное российскими военнослужащими.
По факту обстрела возбуждено уголовное производство по статье нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Досудебное расследование продолжается.
россияне атаковали КАБами Великий Бурлук на Харьковщине: два человека погибли, среди них 6-летняя девочка28 февраля 2024, 16:19 • 15681 просмотр
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Кроме того, днем оккупанты ударили КАБами по городу Купянск. Попали рядом с кафе, ранения получили пять человек. Еще два человека - погибли.
Авиаудар по железнодорожному вокзалу на Харьковщине: погиб дедушка и его 6-летняя внучка, прокуратура показала последствия
Россияне совершили воздушный налет на село Большой Бурлюк Харьковской области, в результате чего погибли 48-летний мужчина и его шестилетняя внучка.
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