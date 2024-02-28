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Авиаудар по железнодорожному вокзалу на Харьковщине: погиб дедушка и его 6-летняя внучка, прокуратура показала последствия

Авиаудар по железнодорожному вокзалу на Харьковщине: погиб дедушка и его 6-летняя внучка, прокуратура показала последствия

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 18:26  •  5228 просмотра

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Россияне совершили воздушный налет на село Большой Бурлюк Харьковской области, в результате чего погибли 48-летний мужчина и его шестилетняя внучка.

Россияне совершили авианалет на поселок Великий Бурлюк, что на Харьковщине.  Предварительно, оккупанты применили КАБы, и попали по железнодорожному вокзалу. Из-за этой атаки погибли двое: 48-летний мужчина, и его шестилетняя внучка. О жертвах атаки сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.

28 февраля около 16:50 военнослужащие ВС РФ ударили по поселку Великий Бурлук Купянского района. Предварительно, оккупанты применили КАБ. Враг попал на территорию железнодорожного вокзала. В результате полученных ранений погибли два человека: 48-летний мужчина и 6-летняя девочка - его внучка.

- сообщили в прокуратуре.

Детали

Прокуроры совместно со следователями полиции собрали доказательства и задокументировали очередное военное преступление, совершенное российскими военнослужащими.

По факту обстрела возбуждено уголовное производство по статье нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается.

россияне атаковали КАБами Великий Бурлук на Харьковщине: два человека погибли, среди них 6-летняя девочка28 февраля 2024, 16:19 • 15681 просмотр

Дополнение

Кроме того, днем оккупанты ударили КАБами по городу Купянск. Попали рядом с кафе, ранения получили пять человек. Еще два человека - погибли.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаКриминал и ЧП
kupyanskКупянск
kharkivХарьков
Авіаудар по залізничному вокзалу на Харківщині: загинув дідусь і його 6-річна онука, прокуратура показала наслідки
Airstrike on a railway station in Kharkiv region: a grandfather and his 6-year-old granddaughter were killed, prosecutors showed the consequences
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Авиаудар по железнодорожному вокзалу на Харьковщине: погиб дедушка и его 6-летняя внучка, прокуратура показала последствия

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