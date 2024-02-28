Генштаб: россияне 25 раз штурмовали украинские позиции на Новопавловском направлении
Киев • УНН
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной: произошло 79 боевых столкновений, противник нанес 5 ракетных и 91 авиационный удар как по позициям украинских военных, так и по мирным населенным пунктам. Согласно опубликованным отчетам наиболее горячими направлениями остаются Авдеевское и Новопавловское.
79 боевых столкновений произошло на фронте в течение текущих суток. По данным Генерального штаба ВСУ россияне нанесли более 90 авиационных и 5 ракетных ударов как по позициям украинских военных, так и по мирным населенным пунктам. В частности, только на Новопавловском направлении украинские оккупанты под прикрытием авиации наступали 25 раз. Об этом пишет УНН с ссылкой на вечерний отчет Генштаба ВСУ.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 79 боевых столкновений. В общем враг нанес 5 ракетных и 91 авиационный удар, совершил 102 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
Детали
Согласно информации Генерального штаба:
На Купянском направлении силы обороны отбили 1 атаку противника в районе населенного пункта Табаевка, где враг пытался выбить наши войска с занимаемых позиций.
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На Лиманском направлении нашими воинами отражено 6 атак противника в районе населенных пунктов Терны, Ямполовка Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
На Бахмутском направлении, силами обороны отражено 8 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клищеевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.
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На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.
На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Урожайного Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.
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На Ореховском направлении силами обороны отражена 1 атака противника в районе восточнее Роботино Запорожской области.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток осуществлено 3 попытки штурма позиций наших войск.
Дополнительно
Отмечается, что в течение суток авиация сил обороны нанесла 7 ударов по позициям россиян.
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А подразделения ракетных войск поразили один пункт управления врага, 4 артсистемы, ПВО, РЭБ и позицию россиян с вооружением и военной техникой. Кроме того, отмечается, что наши зенитчики попали по еще одной важной цели противника, однако не называют ее.
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Генштаб: россияне 25 раз штурмовали украинские позиции на Новопавловском направлении
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной: произошло 79 боевых столкновений, противник нанес 5 ракетных и 91 авиационный удар как по позициям украинских военных, так и по мирным населенным пунктам. Согласно опубликованным отчетам наиболее горячими направлениями остаются Авдеевское и Новопавловское.
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