HIMARS прилетели по оккупантам в Еленовке, которых выстраивали для награждения: ликвидирован заместитель комбрига и еще 18 армейцев рф
Киев • УНН
Две украинские ракеты "HIMARS" попали в российских солдат, которые готовились к награждению, убив 19 и ранив 12. Об этом пишут российские СМИ.
Российские медиа кричат, что Вооруженные Силы Украины накануне вечером ударили HIMARS по месту сбора личного состава 155-й отдельной бригады морской пехоты в Еленовке. Отмечается, что оккупантов как раз хотели наградить, когда по ним прилетели две ракеты. Об этом пишут российские паблики и предатель олег царев, передает УНН.
Говорят об очередном награждении перед строем и об очередном ударе ракетами РСЗО "HIMARS" по нашим военнослужащим и о дальнейших потерях. Необученные. Подробностей не привожу.
Детали
Российские паблики пишут, что удар был нанесен вчера около 19:00 по месту сбора личного состава 155-й отдельной бригады морской пехоты (в/ч 30926, Владивосток) в н.п. Еленовка, Донецкая область.
По подсчетам россиян в результате удара уничтожены 19 оккупантов, еще 12 ранены.
По данным росСМИ погибли: заместитель командира бригады, подполковник Роман Кожухов, майор Александр Абилов и капитан Наиль Шахманов. Отмечается, что командир бригады полковник Михаил Гудков - ранен.
Кроме того, паблики сообщают, что командование знало о работе разведывательного БпЛА Украины, однако эту информацию они проигнорировали.
Напомним
ВСУ днем 20 февраля ударили по полигону оккупантов под Волновахой Донецкой области. Погибли по меньшей мере 60 человек.
HIMARS прилетели по оккупантам в Еленовке, которых выстраивали для награждения: ликвидирован заместитель комбрига и еще 18 армейцев рф
Две украинские ракеты "HIMARS" попали в российских солдат, которые готовились к награждению, убив 19 и ранив 12. Об этом пишут российские СМИ.
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