HIMARS прилетели по оккупантам в Еленовке, которых выстраивали для награждения: ликвидирован заместитель комбрига и еще 18 армейцев рф

Российские медиа кричат, что Вооруженные Силы Украины накануне вечером ударили HIMARS по месту сбора личного состава 155-й отдельной бригады морской пехоты в Еленовке. Отмечается, что оккупантов как раз хотели наградить, когда по ним прилетели две ракеты. Об этом пишут российские паблики и предатель олег царев, передает УНН.

Говорят об очередном награждении перед строем и об очередном ударе ракетами РСЗО "HIMARS" по нашим военнослужащим и о дальнейших потерях. Необученные. Подробностей не привожу. - написал в своем телеграм-канале Царев.

Детали

Российские паблики пишут, что удар был нанесен вчера около 19:00 по месту сбора личного состава 155-й отдельной бригады морской пехоты (в/ч 30926, Владивосток) в н.п. Еленовка, Донецкая область.

По подсчетам россиян в результате удара уничтожены 19 оккупантов, еще 12 ранены.

По данным росСМИ погибли: заместитель командира бригады, подполковник Роман Кожухов, майор Александр Абилов и капитан Наиль Шахманов. Отмечается, что командир бригады полковник Михаил Гудков - ранен.

Кроме того, паблики сообщают, что командование знало о работе разведывательного БпЛА Украины, однако эту информацию они проигнорировали.

Напомним

ВСУ днем 20 февраля ударили по полигону оккупантов под Волновахой Донецкой области. Погибли по меньшей мере 60 человек.