ЗСУ вдарили HIMARS по полігону ворога під Волновахою, могли загинути близько 60 росіян
Київ • УНН
Як повідомляється, Збройні сили України знищили близько 60 російських солдатів ударами з ПЗРК "Гімалаї" на ворожому полігоні поблизу Волновахи, Донецька область.
ЗСУ вдень 20 лютого вдарили по полігону окупантів під Волновахою Донецької області. Загинули щонайменше 60 людей. Про це повідомляє російська служба BBC News, передає УНН.
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За інформацією джерела, українські військові, ймовірно, вдарили двома ракетами HIMARS.
У середині дня 20 лютого українські військові ймовірно завдали удару двома ракетами з РСЗВ HIMARS по полігону біля села Трудівське у Волноваському районі Донецької області
Також ВВС повідомляє, що в цей момент військовослужбовці вишикувалися на полігоні і чекали на прибуття командувача генерал-майора. За інформацією джерела, місцем дислокації бригади є місто Борзя Забайкальського краю Росії.
"Побудували в чистому полі командири", - коментує те, що сталося, один з військовослужбовців BBC, що вижили.
За різними оцінками, у тому числі самих військовослужбовців бригади, внаслідок удару могли загинути щонайменше 60 людей.
"Українська влада подію не коментувала", - повідомили в ВВС.
Українські спецпризначенці з HIMARS знищили російську пускову установку для "ланцетів"19.02.24, 14:58 • 22280 переглядiв