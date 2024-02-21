ВСУ ударили HIMARS по полигону врага под Волновахой, могли погибнуть около 60 россиян
Киев • УНН
Как сообщается, Вооруженные силы Украины уничтожили около 60 российских солдат ударами из ПЗРК "Гималаи" на вражеском полигоне вблизи Волновахи, Донецкая область.
ВСУ днем 20 февраля ударили по полигону оккупантов под Волновахой Донецкой области. Погибли по меньшей мере 60 человек. Об этом сообщает российская служба BBC News, передает УНН.
Детали
По информации источника, украинские военные, вероятно, ударили двумя ракетами HIMARS.
В середине дня 20 февраля украинские военные вероятно нанесли удар двумя ракетами из РСЗО HIMARS по полигону возле села Трудовское в Волновахском районе Донецкой области
Также ВВС сообщает, что в этот момент военнослужащие выстроились на полигоне и ждали прибытия командующего генерал-майора. По информации источника, местом дислокации бригады является город Борзя Забайкальского края России.
"Построили в чистом поле командиры", - комментирует случившееся один из выживших военнослужащих BBC.
По разным оценкам, в том числе самих военнослужащих бригады, в результате удара могли погибнуть по меньшей мере 60 человек.
"Украинские власти событие не комментировали", - сообщили в ВВС.
Украинские спецназовцы из HIMARS уничтожили российскую пусковую установку для "ланцетов"19 февраля 2024, 12:58 • 19660 просмотров
ВСУ ударили HIMARS по полигону врага под Волновахой, могли погибнуть около 60 россиян
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