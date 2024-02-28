HIMARS прилетіли по окупантах в Оленівці, яких шикували для нагородження: ліквідовано заступника комбрига та ще 18 армійців рф
Київ • УНН
Дві українські ракети "HIMARS" влучили в російських солдатів, які готувалися до нагородження, вбивши 19 і поранивши 12. Про це пишуть російські ЗМІ.
Російські медіа лементують, що Збройні Сили України напередодні ввечері вдарили HIMARS по місцю збору особового складу 155-ї окремої бригади морської піхоти в Оленівці. Зазначається, що окупантів саме хотіли нагородити, коли по ним прилетіли дві ракети. Про це пишуть російські пабліки та зрадник олег царьов, передає УНН.
Говорять про чергове нагородження перед строєм та про черговий удар ракетами РСЗВ "HIMARS" по наших військовослужбовців та про подальші втрати. Ненавчені. Подробиць не наводжу.
Деталі
Російські пабліки пишуть, що удар було нанесено вчора близько 19:00 за місцем збору особового складу 155-ї окремої бригади морської піхоти (в/ч 30926, владивосток) у н.п. Оленівка, Донецька область.
За підрахунками росіян внаслідок удару знищені 19 окупантів, ще 12 поранені.
За даними росЗМІ загинули: заступник командира бригади, підполковник Роман Кожухов, майор Олександр Абілов та капітан Наіль Шахманов. Зазначається, що командир бригади полковник Михайло Гудков - поранений.
Окрім того, пабліки повідомляють, що командування знало про роботу розвідувального БпЛА України, однак цю інформацію вони проігнорували.
Нагадаємо
ЗСУ вдень 20 лютого вдарили по полігону окупантів під Волновахою Донецької області. Загинули щонайменше 60 людей.