Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 268 бойових зіткнень, ворог застосував 2,5 тис. дронів-камікадзе

19:28 • 1754 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
18:35 • 4638 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
17:45 • 10331 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 14674 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 25855 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06 • 24210 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 28355 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
29 січня, 11:56 • 25696 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
29 січня, 11:30 • 19229 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
29 січня, 10:21 • 20806 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
1000 тіл полеглих повернули в Україну - координаційний штаб29 січня, 10:24
Фіктивні відстрочки в реєстрі "Оберіг": викрито організовану групу посадовців ТЦК та ЗСУ29 січня, 12:30
Адміністрація Трампа таємно зустрічалася з сепаратистами канадської Альберти: ЗМІ розкрили деталі29 січня, 14:13
День пам'яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українців
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
17:45 • 10335 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів
День пам'яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українців
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураження28 січня, 07:00
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-2026
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжу27 січня, 18:07
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26
Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 268 бойових зіткнень, ворог застосував 2,5 тис. дронів-камікадзе

Київ • УНН

 • 88 перегляди

За добу відбулося 268 бойових зіткнень, ворог застосував 2583 дрони-камікадзе та здійснив 2684 обстріли. Найбільш активні дії ворога зафіксовано на Покровському напрямку – 83 атаки.

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 268 бойових зіткнень, ворог застосував 2,5 тис. дронів-камікадзе

З початку доби відбулося 268 бойових зіткнень. Найактивніше ворог діє на Покровському напрямку - зафіксовано 83 атаки. Як повідомили у зведенні Генштабу, армія рф застосувала 2583 дрони-камікадзе та здійснила 2684 обстріли, передає УНН.

Противник завдав 25 авіаційних ударів, скинув 69 керованих авіабомб. Крім того, застосував 2583 дрони-камікадзе та здійснив 2684 обстріли населених пунктів та позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні українські воїни відбили дев’ять атак противника, ворог здійснив 59 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Тихе та у бік населених пунктів Фиголівка, Тернова, Графське, Вовчанські Хутори, Григорівка, Колодязне. Українські підрозділи відбили 15 атак, ще два бойові зіткнення наразі тривають.

Десять атак відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, у районі населеного пункту Борівська Андріївка та у бік Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового. Ще два боєзіткнення в даний час тривають.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 11 атак у районах населених пунктів Дробишеве, Степи, Греківка та у бік Дружелюбівки, Ставків. 

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили шість спроб окупантів просунутися вперед, у районі Ямполя та у бік Рай-Олександрівки, Закітного. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 17 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та у бік Новопавлівки, Костянтинівки, Іллінівки, Берестка, Степанівки, Софіївки. Одне боєзіткнення наразі триває.

На Покровському напрямку ворог здійснив 83 атаки. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Торецьке, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Рівне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та у бік населених пунктів Червоний Лиман, Кучерів Яр, Вільне, Білицьке, Новий Донбас, Гришине, Новопідгородне, Муравка, Іванівка, Філія. У деяких локаціях бої досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 129 окупантів та поранили 47; знищили 36 безпілотних літальних апаратів, бойову броньовану машину, 25 одиниць автомобільного транспорту, два наземних роботизованих комплекси, також уражено бойову машину піхоти, чотири одиниці автомобільної техніки та десять укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 23 атаки окупантів, у районі Вербового та у бік Іванівки, Іскри, Олександрограда, Олексіївки, Данилівки, Нового Запоріжжя, Лісного. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали Гаврилівка та Покровське.

На Гуляйпільському напрямку відбулася 41 атака окупантів – у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Радісного, Варварівки, Зеленого, Прилук, Залізничного, Оленокостянтинівки, Святопетрівки, Староукраїнки. У деяких локаціях бої тривають дотепер.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників, у бік Лук’янівського та Павлівки.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку в напрямку Антонівського мосту.

На фронті за добу відбулося 117 бойових зіткнень, ворог втратив 830 осіб - Генштаб ЗСУ29.01.26, 09:21

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Покровськ
Слов'янськ
Гуляйполе
Україна
Костянтинівка
Краматорськ
Куп'янськ