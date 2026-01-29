$42.770.19
19:28 • 2008 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
18:35 • 5014 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
17:45 • 10577 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 14871 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 26183 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
29 января, 13:06 • 24481 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
29 января, 12:04 • 28594 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
29 января, 11:56 • 25900 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
29 января, 11:30 • 19365 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
29 января, 10:21 • 20906 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано 268 боевых столкновений, враг применил 2,5 тыс. дронов-камикадзе

Киев • УНН

 • 282 просмотра

За сутки произошло 268 боевых столкновений, враг применил 2583 дрона-камикадзе и совершил 2684 обстрела. Наиболее активные действия врага зафиксированы на Покровском направлении – 83 атаки.

Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано 268 боевых столкновений, враг применил 2,5 тыс. дронов-камикадзе

С начала суток произошло 268 боевых столкновений. Наиболее активно враг действует на Покровском направлении - зафиксировано 83 атаки. Как сообщили в сводке Генштаба, армия рф применила 2583 дрона-камикадзе и совершила 2684 обстрела, передает УНН.

Противник нанес 25 авиационных ударов, сбросил 69 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 2583 дрона-камикадзе и совершил 2684 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск

- говорится в сводке.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отбили девять атак противника, враг совершил 59 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Тихое и в сторону населенных пунктов Фиголевка, Терновая, Графское, Волчанские Хутора, Григоровка, Колодязное. Украинские подразделения отбили 15 атак, еще два боевых столкновения сейчас продолжаются.

Десять атак отбили украинские защитники на Купянском направлении, в районе населенного пункта Боровская Андреевка и в сторону Купянска, Петропавловки, Песчаного, Новоосинового. Еще два боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Лиманском направлении украинские воины остановили 11 атак в районах населенных пунктов Дробышево, Степи, Грековка и в сторону Дружелюбовки, Ставков. 

На Славянском направлении наши защитники отбили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед, в районе Ямполя и в сторону Рай-Александровки, Закитного. Одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 17 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр и в сторону Новопавловки, Константиновки, Ильиновки, Берестка, Степановки, Софиевки. Одно боестолкновение сейчас продолжается.

На Покровском направлении враг совершил 83 атаки. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Торецкое, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Ровное, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Красный Лиман, Кучеров Яр, Вольное, Белицкое, Новый Донбасс, Гришино, Новоподгородное, Муравка, Ивановка, Филиал. В некоторых локациях бои до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 129 оккупантов и ранили 47; уничтожили 36 беспилотных летательных аппаратов, боевую бронированную машину, 25 единиц автомобильного транспорта, два наземных роботизированных комплекса, также поражена боевая машина пехоты, четыре единицы автомобильной техники и десять укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили 23 атаки оккупантов, в районе Вербового и в сторону Ивановки, Искры, Александрограда, Алексеевки, Даниловки, Нового Запорожья, Лесного. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглись Гавриловка и Покровское.

На Гуляйпольском направлении произошла 41 атака оккупантов – в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Радостного, Варваровки, Зеленого, Прилук, Железнодорожного, Еленоконстантиновки, Святопетровки, Староукраинки. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников, в сторону Лукьяновского и Павловки.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили вражескую атаку в направлении Антоновского моста.

На фронте за сутки произошло 117 боевых столкновений, враг потерял 830 человек - Генштаб ВСУ29.01.26, 09:21 • 4962 просмотра

