Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
17:38 • 5964 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
17:08 • 11914 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
16:55 • 12275 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
15:55 • 12515 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 16367 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47 • 21316 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
10 лютого, 12:43 • 15233 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 23287 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
10 лютого, 09:19 • 17381 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Ексклюзиви
Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось 108 бойових зіткнень, ворог застосував понад 3,2 тис. дронів

Київ • УНН

 • 60 перегляди

За добу відбулося 108 бойових зіткнень, ворог завдав 67 авіаударів, скинув 192 керовані авіабомби. Окупанти застосували 3230 дронів-камікадзе та здійснили 2344 обстріли.

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось 108 бойових зіткнень, ворог застосував понад 3,2 тис. дронів

З початку доби відбулося 108 бойових зіткнень. Ворог застосував для ураження 3230 дронів-камікадзе та здійснив 2344 обстріли, передає УНН із посланням на зведення Генштабу.

Противник завдав 67 авіаційних ударів, скинувши 192 керовані авіабомби. Крім того, застосував для ураження 3230 дронів-камікадзе та здійснив 2344 обстріли населених пунктів та позицій наших військ 

- йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав 5 авіаударів, скинув 14 авіабомб, здійснив 75 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Приліпка. Українські підрозділи відбили три атаки.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили п’ять атак у напрямку населених пунктів Ставки, Дробишеве, Зарічне, Діброва.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбивали п’ять спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки та в напрямку Озерного. Два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні дев’ять разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Щербинівка, Русин Яр, Яблунівка та у бік Новопавлівки. 

На Покровському напрямку ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Новий Донбас й Гришине. У деяких локаціях бої досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 33 окупанти та поранили 32; знищили 63 безпілотні літальні апарати, три квадроцикли, шість одиниць автомобільного транспорту, три одиниці спеціальної техніки, три укриття особового складу, також уражено танк, дві артилерійські системи, 11 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, одну гармату, один пункт управління БпЛА та 16 укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили дві атаки окупантів, у бік Іванівки та Зеленого Гаю. Авіаудару зазнало Братське.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали 12 атак окупантів, у районах Добропілля, Гуляйполя, Рибного, Лугівського та в напрямку Залізничного. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Гірке, Терсянка, Долинка, Гуляйпільське та Верхня Терса. Два боєзіткнення ще триває.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по населених пунктах Веселянка, Комишуваха, Запорожець, Козацьке. 

Антоніна Туманова

