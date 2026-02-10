Генштаб о ситуации на фронте: произошло 108 боевых столкновений, враг применил более 3,2 тыс. дронов

С начала суток произошло 108 боевых столкновений. Враг применил для поражения 3230 дронов-камикадзе и совершил 2344 обстрела, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 67 авиационных ударов, сбросив 192 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил для поражения 3230 дронов-камикадзе и совершил 2344 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес 5 авиаударов, сбросил 14 авиабомб, совершил 75 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Прилипка. Украинские подразделения отбили три атаки.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении украинские воины остановили пять атак в направлении населенных пунктов Ставки, Дробышево, Заречное, Диброва.

На Славянском направлении наши защитники отбивали пять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Закитного, Резниковки и в направлении Озерного. Два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня девять раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Щербиновка, Русин Яр, Яблоновка и в сторону Новопавловки.

На Покровском направлении враг совершил 30 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Покровск, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филиал и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс и Гришино. В некоторых локациях бои до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 33 оккупанта и ранили 32; уничтожили 63 беспилотных летательных аппарата, три квадроцикла, шесть единиц автомобильного транспорта, три единицы специальной техники, три укрытия личного состава, также поражены танк, две артиллерийские системы, 11 единиц автомобильной и две единицы специальной техники, одна пушка, один пункт управления БпЛА и 16 укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили две атаки оккупантов, в сторону Ивановки и Зеленого Гая. Авиаудару подверглось Братское.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали 12 атак оккупантов, в районах Доброполья, Гуляйполя, Рыбного, Луговского и в направлении Зализничного. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Горькое, Терсянка, Долинка, Гуляйпольское и Верхняя Терса. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по населенным пунктам Веселянка, Камышеваха, Запорожец, Казацкое.

Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки ликвидировано почти тысячу оккупантов и 33 артсистемы