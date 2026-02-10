Генштаб о ситуации на фронте: произошло 108 боевых столкновений, враг применил более 3,2 тыс. дронов

$43.030.02
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
17:38 • 5678 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
17:08 • 11778 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
16:55 • 12139 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
15:55 • 12418 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 16269 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
10 февраля, 12:47 • 21200 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
10 февраля, 12:43 • 15192 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 23180 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
10 февраля, 09:19 • 17366 просмотра
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
Популярные новости
Вражеские атаки привели к новым обесточиваниям в трех областях, есть аварийные отключения - энергетики10 февраля, 10:38 • 8038 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка10 февраля, 12:05 • 20185 просмотра
Ситуация в Сумской, Харьковской и Полтавской областях критическая: Зеленский провел селектор по энергетике 10 февраляPhoto10 февраля, 12:28 • 7034 просмотра
Семью бойца, вернувшегося из плена, обяжут вернуть выплаты за его "гибель"10 февраля, 12:55 • 3968 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 14973 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка10 февраля, 12:05 • 20235 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 38196 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 46048 просмотра
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 19748 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 21504 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 21356 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 47308 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 49152 просмотра
Генштаб о ситуации на фронте: произошло 108 боевых столкновений, враг применил более 3,2 тыс. дронов

Киев • УНН

 • 10 просмотра

За сутки произошло 108 боевых столкновений, враг нанес 67 авиаударов, сбросил 192 управляемые авиабомбы. Оккупанты применили 3230 дронов-камикадзе и совершили 2344 обстрела.

Генштаб о ситуации на фронте: произошло 108 боевых столкновений, враг применил более 3,2 тыс. дронов

С начала суток произошло 108 боевых столкновений. Враг применил для поражения 3230 дронов-камикадзе и совершил 2344 обстрела, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 67 авиационных ударов, сбросив 192 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил для поражения 3230 дронов-камикадзе и совершил 2344 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес 5 авиаударов, сбросил 14 авиабомб, совершил 75 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Прилипка. Украинские подразделения отбили три атаки.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении украинские воины остановили пять атак в направлении населенных пунктов Ставки, Дробышево, Заречное, Диброва.

На Славянском направлении наши защитники отбивали пять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Закитного, Резниковки и в направлении Озерного. Два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня девять раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Щербиновка, Русин Яр, Яблоновка и в сторону Новопавловки.

На Покровском направлении враг совершил 30 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Покровск, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филиал и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс и Гришино. В некоторых локациях бои до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 33 оккупанта и ранили 32; уничтожили 63 беспилотных летательных аппарата, три квадроцикла, шесть единиц автомобильного транспорта, три единицы специальной техники, три укрытия личного состава, также поражены танк, две артиллерийские системы, 11 единиц автомобильной и две единицы специальной техники, одна пушка, один пункт управления БпЛА и 16 укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили две атаки оккупантов, в сторону Ивановки и Зеленого Гая. Авиаудару подверглось Братское.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали 12 атак оккупантов, в районах Доброполья, Гуляйполя, Рыбного, Луговского и в направлении Зализничного. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Горькое, Терсянка, Долинка, Гуляйпольское и Верхняя Терса. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по населенным пунктам Веселянка, Камышеваха, Запорожец, Казацкое.

Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки ликвидировано почти тысячу оккупантов и 33 артсистемы10.02.26, 08:01 • 18750 просмотров

Антонина Туманова

