Генсек ООН засудив масовані ракетні атаки рф на цивільних та цивільну інфраструктуру в Україні

На Донеччині сестра з братом-агентом рф коригувала удари по Силах оборони: вони отримали тюремні вироки

На Донеччині сестра з братом-агентом рф коригувала удари по Силах оборони: вони отримали тюремні вироки

На Донеччині сестра з братом-агентом рф коригувала удари по Силах оборони: вони отримали тюремні вироки

На Донеччині сестра з братом-агентом рф коригувала удари по Силах оборони: вони отримали тюремні вироки 14 листопада, 15:47 • 4536 перегляди