Генсек ООН засудив масовані ракетні атаки рф на цивільних та цивільну інфраструктуру в Україні
Київ • УНН
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш рішуче засудив масштабні ракетні та безпілотні удари Росії по Україні. Він наголосив, що атаки на цивільне населення та інфраструктуру неприйнятні.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що засуджує російськи атаки ракетами та БпЛА по мирному населенню та цивільній інфраструктурі в Україні. Про це інформує УНН з посиланням на допис Гутерреша у соцмережі Х.
Я рішуче засуджую масштабні ракетні та безпілотні удари Росії по декількох регіонах України
Він наголосив, що "атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру є неприйнятними і повинні бути негайно припинені".
"Я повторюю свій заклик до негайного та беззастережного припинення вогню як першого кроку до справедливого, всеосяжного та сталого миру, який повністю забезпечить суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України", - йдеться у дописі.
Нагадаємо
В ніч на 14 листопада росія атакувала Україну 19 ракетами і 430 безпілотниками різних типів, ППО вдалося знешкодити 419 повітряних цілей. Попри значні успіхи протиповітряної оборони, атака спричинила руйнування на 44 локаціях та призвела до загибелі й поранень мирних людей.
