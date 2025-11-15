Генсек ООН засудив масовані ракетні атаки рф на цивільних та цивільну інфраструктуру в Україні

$42.060.03
14 листопада, 18:09
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 09:52
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
14 листопада, 07:50
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
На Донеччині сестра з братом-агентом рф коригувала удари по Силах оборони: вони отримали тюремні вироки
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво
Апеляція залишила під вартою заступницю гендиректора філії Енергоатому, яку викрили на систематичному хабарництві
Єпископи США засудили імміграційну політику Трампа, закликавши до "реформи"
У США зафіксували першу смерть від алергії на м'ясо після укусу кліща
П'ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Ексклюзив
14 листопада, 09:52
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Кіріакос Міцотакіс
Олександр Сирський
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Велика Британія
Китай
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво
П'ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Золото

Генсек ООН засудив масовані ракетні атаки рф на цивільних та цивільну інфраструктуру в Україні

Київ • УНН

 • 882 перегляди

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш рішуче засудив масштабні ракетні та безпілотні удари Росії по Україні. Він наголосив, що атаки на цивільне населення та інфраструктуру неприйнятні.

Генсек ООН засудив масовані ракетні атаки рф на цивільних та цивільну інфраструктуру в Україні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що засуджує російськи атаки ракетами та БпЛА по мирному населенню та цивільній інфраструктурі в Україні. Про це інформує УНН з посиланням на допис Гутерреша у соцмережі Х.

Я рішуче засуджую масштабні ракетні та безпілотні удари Росії по декількох регіонах України

- написав Гутерреш.

Він наголосив, що "атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру є неприйнятними і повинні бути негайно припинені".

"Я повторюю свій заклик до негайного та беззастережного припинення вогню як першого кроку до справедливого, всеосяжного та сталого миру, який повністю забезпечить суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України", - йдеться у дописі.

Нагадаємо

В ніч на 14 листопада росія атакувала Україну 19 ракетами і 430 безпілотниками різних типів, ППО вдалося знешкодити 419 повітряних цілей. Попри значні успіхи протиповітряної оборони, атака спричинила руйнування на 44 локаціях та призвела до загибелі й поранень мирних людей. 

Кількість постраждалих від атаки рф на Київ зросла до 36, шестеро госпіталізовані

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Повітряна тривога
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Антоніу Гутерреш
Україна