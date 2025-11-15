Генсек ООН осудил массированные ракетные атаки РФ на гражданских и гражданскую инфраструктуру в Украине
Киев • УНН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил масштабные ракетные и беспилотные удары России по Украине. Он подчеркнул, что атаки на гражданское население и инфраструктуру неприемлемы.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что осуждает российские атаки ракетами и БПЛА по мирному населению и гражданской инфраструктуре в Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Гутерриша в соцсети Х.
Я решительно осуждаю масштабные ракетные и беспилотные удары России по нескольким регионам Украины
Он подчеркнул, что "атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру неприемлемы и должны быть немедленно прекращены".
"Я повторяю свой призыв к немедленному и безоговорочному прекращению огня как первому шагу к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру, который полностью обеспечит суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.
Напомним
В ночь на 14 ноября Россия атаковала Украину 19 ракетами и 430 беспилотниками различных типов, ПВО удалось обезвредить 419 воздушных целей. Несмотря на значительные успехи противовоздушной обороны, атака повлекла за собой разрушения на 44 локациях и привела к гибели и ранениям мирных людей.
