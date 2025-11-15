Генсек ООН осудил массированные ракетные атаки РФ на гражданских и гражданскую инфраструктуру в Украине

$42.060.03
48.880.23
ukenru
18:09 • 14066 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
14 ноября, 16:09 • 24691 просмотра
15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 23032 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 21638 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48 • 19575 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30 • 15763 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27 • 37358 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 30467 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 52550 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
14 ноября, 07:50 • 31036 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Идите на войну в Украину, если поддерживаете ее": словацкие школьники встали и ушли во время встречи с ФицоVideo14 ноября, 15:35 • 8068 просмотра
В Донецкой области сестра с братом-агентом РФ корректировала удары по Силам обороны: они получили тюремные приговоры14 ноября, 15:47 • 2744 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 11063 просмотра
Апелляция оставила под стражей заместителя гендиректора филиала Энергоатома, которую разоблачили на систематическом взяточничестве14 ноября, 16:55 • 3352 просмотра
Епископы США осудили иммиграционную политику Трампа, призвав к "реформе"14 ноября, 17:31 • 2678 просмотра
публикации
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 37356 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 30465 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 28202 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 52549 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 281518 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кириакос Мицотакис
Александр Сырский
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Великобритания
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 11066 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 37356 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 17086 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 33781 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 29746 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Старлинк
Шахед-136

Генсек ООН осудил массированные ракетные атаки РФ на гражданских и гражданскую инфраструктуру в Украине

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил масштабные ракетные и беспилотные удары России по Украине. Он подчеркнул, что атаки на гражданское население и инфраструктуру неприемлемы.

Генсек ООН осудил массированные ракетные атаки РФ на гражданских и гражданскую инфраструктуру в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что осуждает российские атаки ракетами и БПЛА по мирному населению и гражданской инфраструктуре в Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Гутерриша в соцсети Х.

Я решительно осуждаю масштабные ракетные и беспилотные удары России по нескольким регионам Украины

- написал Гутерриш.

Он подчеркнул, что "атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру неприемлемы и должны быть немедленно прекращены".

"Я повторяю свой призыв к немедленному и безоговорочному прекращению огня как первому шагу к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру, который полностью обеспечит суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на 14 ноября Россия атаковала Украину 19 ракетами и 430 беспилотниками различных типов, ПВО удалось обезвредить 419 воздушных целей. Несмотря на значительные успехи противовоздушной обороны, атака повлекла за собой разрушения на 44 локациях и привела к гибели и ранениям мирных людей. 

Число пострадавших от атаки рф на Киев возросло до 36, шестеро госпитализированы14.11.25, 18:52 • 2364 просмотра

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Воздушная тревога
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Антониу Гутерриш
Украина