Генпрокурор Кравченко розкрив деталі зустрічі із Зеленським та главами антикорупційних органів

Генеральний прокурор Руслан Кравченко після наради у Президента Володимира Зеленського з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів наголосив, що наразі головною задачею відомств "є злагоджена та чітка робота в повній синергії". Про це пише УНН.

"Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівникамиправоохоронних та антикорупційних органів: Офісом Генерального прокурора,Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ, Державним бюророзслідувань, Національним антикорупційним бюро, Спеціалізованоюантикорупційною прокуратурою, Національним агентством з питань запобіганнякорупції.

Задача проста — злагоджена і чітка робота в повній синергії.

Працюємо далі", – написав Кравченкоу соцмережах.

Доповнення

Раніше стало відомо, що Зеленський провів зустріч з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів, включаючи Генпрокурора Руслана Кравченка, на якій обговорили роботу відомств на тлі змін до законодавства, ухвалених напередодні, які, зокрема, стосуються роботи органів прокуратури в умовах воєнного стану. Президент, зокрема, повдіомив, що сторони домовились, що всі працюватимуть виключно конструктивно.



Нагадаємо

22 липня Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт № 12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану". Документ, зокрема, вносить зміни до повноважень НАБУ та САП.

В той же день ввечері стало відомо, що Президент підписав документ.

За словами Руслана Кравченка, законодавчі зміни стосуються кадрових питань, які дають можливість посилити кадровий потенціал органів прокуратури.

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