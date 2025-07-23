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"Домовились, що всі працюватимуть виключно конструктивно": Зеленський зібрав керівників правоохоронних та антикорупційних органів
09:26 • 8222 перегляди
"Домовились, що всі працюватимуть виключно конструктивно": Зеленський зібрав керівників правоохоронних та антикорупційних органів
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Генпрокурор Кравченко розкрив деталі зустрічі із Зеленським та главами антикорупційних органів

Київ • УНН

 • 3156 перегляди

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про нараду у Президента Зеленського з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів.

Генпрокурор Кравченко розкрив деталі зустрічі із Зеленським та главами антикорупційних органів

Генеральний прокурор Руслан Кравченко після наради у Президента Володимира Зеленського з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів наголосив, що наразі головною задачею відомств "є злагоджена та чітка робота в повній синергії". Про це пише УНН

"Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівникамиправоохоронних та антикорупційних органів: Офісом Генерального прокурора,Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ, Державним бюророзслідувань, Національним антикорупційним бюро, Спеціалізованоюантикорупційною прокуратурою, Національним агентством з питань запобіганнякорупції.

Задача проста — злагоджена і чітка робота в повній синергії.

Працюємо далі", – написав Кравченкоу соцмережах.

Доповнення 

Раніше стало відомо, що Зеленський провів зустріч з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів, включаючи Генпрокурора Руслана Кравченка, на якій обговорили роботу відомств на тлі змін до законодавства, ухвалених напередодні, які, зокрема, стосуються роботи органів прокуратури в умовах воєнного стану. Президент, зокрема, повдіомив, що сторони домовились, що всі працюватимуть виключно конструктивно.

Нагадаємо

22 липня Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт № 12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану". Документ, зокрема, вносить зміни до повноважень НАБУ та САП. 

В той же день ввечері стало відомо, що Президент підписав документ.

За словами Руслана Кравченка, законодавчі зміни стосуються кадрових питань, які дають можливість посилити кадровий потенціал органів прокуратури.

Експерт: НАБУ перетворилась на філію фсб. Ухвалений законопроєкт дає можливість це виправити22.07.25, 17:10 • 102591 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Політика
Руслан Кравченко
Національне антикорупційне бюро України
Міністерство внутрішніх справ України
Служба безпеки України
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
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