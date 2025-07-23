Генпрокурор Кравченко раскрыл детали встречи с Зеленским и главами антикоррупционных органов

Генеральный прокурор Руслан Кравченко после совещания у Президента Владимира Зеленского с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов подчеркнул, что сейчас главной задачей ведомств "является слаженная и четкая работа в полной синергии". Об этом пишет УНН.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов: Офисом Генерального прокурора, Службой безопасности Украины, Министерством внутренних дел, Государственным бюро расследований, Национальным антикоррупционным бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратурой, Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции.

Задача проста — слаженная и четкая работа в полной синергии.

Работаем дальше", – написал Кравченко в соцсетях.

Дополнение

Ранее стало известно, что Зеленский провел встречу с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов, включая Генпрокурора Руслана Кравченко, на которой обсудили работу ведомств на фоне изменений в законодательство, принятых накануне, которые, в частности, касаются работы органов прокуратуры в условиях военного положения. Президент, в частности, сообщил, что стороны договорились, что все будут работать исключительно конструктивно.



Напомним

22 июля Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект № 12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения". Документ, в частности, вносит изменения в полномочия НАБУ и САП.

В тот же день вечером стало известно, что Президент подписал документ.

По словам Руслана Кравченко, законодательные изменения касаются кадровых вопросов, которые дают возможность усилить кадровый потенциал органов прокуратуры.

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