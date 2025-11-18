$42.070.02
19:06
Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – Зеленський
18:35
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
16:46
Укренерго запроваджує погодинні відключення світла на всю середу, 19 листопада
Ексклюзив
18 листопада, 14:29
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
18 листопада, 14:10
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
18 листопада, 14:05
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
18 листопада, 12:54
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
18 листопада, 11:49
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
18 листопада, 08:43
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
18 листопада, 07:59
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Фронт 18 листопада: понад 150 боїв за добу, найбільший тиск – на Покровському напрямку – Генштаб

Київ • УНН

 • 552 перегляди

Протягом 18 листопада 2025 року на фронті відбулося 150 бойових зіткнень, найбільша кількість атак фіксується на Покровському напрямку. Російські війська завдали 1 ракетного, 33 авіаційних ударів та застосували 2440 дронів-камікадзе.

Фронт 18 листопада: понад 150 боїв за добу, найбільший тиск – на Покровському напрямку – Генштаб

Станом на 22:00 18 листопада 2025 року на фронті відбулося 150 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче стримують спроби противника просунутися вглиб території, тоді як найбільша кількість атак фіксується на Покровському напрямку. Про це у вечірньому зведення повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Протягом доби російські війська завдали 1 ракетного та 33 авіаційних ударів, застосували 2440 дронів-камікадзе та здійснили майже 3000 обстрілів позицій ЗСУ.

Покровський напрямок: Найгарячіша ділянка фронту – 47 спроб прориву від початку доби в районах Шахового, Покровська, Новоекономічного та інших населених пунктів. Бої не вщухають у чотирьох локаціях. За попередніми даними, тут знешкоджено 68 окупантів (45 безповоротно) та 15 БПЛА.

Сили оборони ліквідували 314 росіян та поранили 71 в Покровську з початку листопада - ДШВ18.11.25, 12:03 • 2994 перегляди

Костянтинівський напрямок: Зафіксовано 19 наступальних дій росіян у районах Щербинівки та Русиного Яру. Один бій досі триває.

Олександрівський напрямок: Ворог 18 разів намагався прорвати оборону, атакуючи в районах Зеленого Гаю та Соснівки.

Гуляйпільський напрямок: Ворог 17 разів атакував позиції українських оборонців, два боєзіткнення тривають.

Південно-Слобожанський напрямок: Противник шість разів штурмував позиції поблизу Вовчанська та Кам’янки.

Слов'янський напрямок: Відбито сім ворожих штурмів у напрямку Серебрянки та Ямполя.

На Куп’янському, Лиманському, Краматорському та Оріхівському напрямках ситуація залишається контрольованою, українські захисники утримують позиції.

У Генштабі ЗСУ заявили про успішне застосування ATACMS для удару по військових об'єктах рф18.11.25, 18:39 • 2374 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
ATACMS
Генеральний штаб Збройних сил України
Збройні сили України
Україна