Фронт 18 листопада: понад 150 боїв за добу, найбільший тиск – на Покровському напрямку – Генштаб
Київ • УНН
Протягом 18 листопада 2025 року на фронті відбулося 150 бойових зіткнень, найбільша кількість атак фіксується на Покровському напрямку. Російські війська завдали 1 ракетного, 33 авіаційних ударів та застосували 2440 дронів-камікадзе.
Станом на 22:00 18 листопада 2025 року на фронті відбулося 150 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче стримують спроби противника просунутися вглиб території, тоді як найбільша кількість атак фіксується на Покровському напрямку. Про це у вечірньому зведення повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Протягом доби російські війська завдали 1 ракетного та 33 авіаційних ударів, застосували 2440 дронів-камікадзе та здійснили майже 3000 обстрілів позицій ЗСУ.
Покровський напрямок: Найгарячіша ділянка фронту – 47 спроб прориву від початку доби в районах Шахового, Покровська, Новоекономічного та інших населених пунктів. Бої не вщухають у чотирьох локаціях. За попередніми даними, тут знешкоджено 68 окупантів (45 безповоротно) та 15 БПЛА.
Сили оборони ліквідували 314 росіян та поранили 71 в Покровську з початку листопада - ДШВ18.11.25, 12:03 • 2994 перегляди
Костянтинівський напрямок: Зафіксовано 19 наступальних дій росіян у районах Щербинівки та Русиного Яру. Один бій досі триває.
Олександрівський напрямок: Ворог 18 разів намагався прорвати оборону, атакуючи в районах Зеленого Гаю та Соснівки.
Гуляйпільський напрямок: Ворог 17 разів атакував позиції українських оборонців, два боєзіткнення тривають.
Південно-Слобожанський напрямок: Противник шість разів штурмував позиції поблизу Вовчанська та Кам’янки.
Слов'янський напрямок: Відбито сім ворожих штурмів у напрямку Серебрянки та Ямполя.
На Куп’янському, Лиманському, Краматорському та Оріхівському напрямках ситуація залишається контрольованою, українські захисники утримують позиції.
У Генштабі ЗСУ заявили про успішне застосування ATACMS для удару по військових об'єктах рф18.11.25, 18:39 • 2374 перегляди