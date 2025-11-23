Фон дер Ляєн: ЄС визначив три обов’язкові принципи мирного плану для України
Київ • УНН
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що європейські союзники погодили три ключові принципи мирного плану для України. Вони передбачають незмінність кордонів силою, відсутність обмежень для ЗСУ та центральну роль ЄС у забезпеченні миру.
Будь-який достовірний і сталий мирний план має передусім зупинити вбивства та припинити війну, не створюючи підґрунтя для майбутніх конфліктів. Ми погодили основні елементи, необхідні для справедливого та тривалого миру й захисту суверенітету України
Три ключові принципи:
- по-перше, кордони не можуть бути змінені силою;
- по-друге, як суверенна держава, Україна не може мати обмежень
щодо збройних сил, які зроблять країну вразливою до майбутніх атак і тим самим підірватимуть європейську безпеку;
- по-третє, центральна роль Європейського Союзу у забезпеченні миру для України має бути повністю відображена.
Україна повинна мати свободу і суверенне право обирати свою долю. Вона обрала європейську долю. Це починається з відновлення країни, її інтеграції в наш єдиний ринок і нашу оборонну промислову базу, і, зрештою, приєднання до нашого Союзу
Крім того, фон дер Ляєн наголосила на необхідності повернення українських дітей, викрадених росією.
З усіх жахіть, спричинених війною росії, жодне не є таким болючим, як це. Десятки тисяч хлопчиків і дівчаток залишаються в полоні в росії. Вони налякані і сумують за своїми близькими. Ми повинні поставити цих дітей на перше місце у глобальному порядку денному
Нагадаємо
Українська делегація, призначена Володимиром Зеленським, розпочала роботу щодо мирних переговорів в Женеві.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував початок зустрічі української і американської делегацій в Швейцарії щодо припинення війни з росією.
Мирний план буде остаточно узгоджений під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Це відбудеться після координаційних зустрічей та переговорів у Женеві.