Фон дер Ляєн: ЄС визначив три обов’язкові принципи мирного плану для України

$42.150.00
48.520.00
ukenru
14:50 • 884 перегляди
Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – УмєровPhoto
14:06 • 3724 перегляди
Смерть пацієнта у скандальній клініці “Одрекс”: апеляційний суд розгляне зміну запобіжного заходу онкологу
12:25 • 8670 перегляди
Київ та область: дощ зі снігом вночі, туман з видимістю 200-500 м до кінця дня - прогноз на 23 і 24 листопада
Ексклюзив
09:30 • 21697 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
22 листопада, 17:42 • 41248 перегляди
Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України
22 листопада, 16:36 • 66121 перегляди
Українців попередили про відключення 23 листопада: скільки черг буде без світла
22 листопада, 14:45 • 50868 перегляди
Кордони не повинні змінюватися силою: західні лідери на саміті G20 висловили підтримку Україні
22 листопада, 13:41 • 31332 перегляди
О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочнеться акція "Свічка пам'яті": як Україна вшановує жертв голодоморівPhoto
22 листопада, 11:14 • 28016 перегляди
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
22 листопада, 11:08 • 22715 перегляди
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусіPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.5м/с
95%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ворожі удари по Запоріжжю: двоє загиблих та вісім пораненихVideo23 листопада, 05:10 • 16779 перегляди
У московській області рф горить Шатурська ДРЕС: перші подробиці і кадриVideo23 листопада, 05:53 • 44583 перегляди
Атака на Дніпро: 14 постраждалих, ворог бив по області FPV-дронами та з важкої артилеріїPhoto23 листопада, 06:02 • 5632 перегляди
США проти присутності європейців на переговорах з Україною у Швейцарії - ЗМІ23 листопада, 08:44 • 12943 перегляди
Колишнього міністра енергетики України намагалися викрасти на Кіпрі09:07 • 15069 перегляди
Публікації
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
09:30 • 21699 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 93427 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 68438 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 73757 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 80423 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Джо Байден
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Швейцарія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 24441 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 34071 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 36721 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 93427 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 55738 перегляди
Актуальне
Дипломатка
Техніка
Фільм
The Guardian
Х-101

Фон дер Ляєн: ЄС визначив три обов’язкові принципи мирного плану для України

Київ • УНН

 • 742 перегляди

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що європейські союзники погодили три ключові принципи мирного плану для України. Вони передбачають незмінність кордонів силою, відсутність обмежень для ЗСУ та центральну роль ЄС у забезпеченні миру.

Фон дер Ляєн: ЄС визначив три обов’язкові принципи мирного плану для України

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що європейські союзники погодили ключові принципи мирного плану для України, їх три. Про це йдеться в заяві на сайті Єврокомісії, пише УНН.

Будь-який достовірний і сталий мирний план має передусім зупинити вбивства та припинити війну, не створюючи підґрунтя для майбутніх конфліктів. Ми погодили основні елементи, необхідні для справедливого та тривалого миру й захисту суверенітету України

- йдеться у повідомленні.

Три ключові принципи:

  • по-перше, кордони не можуть бути змінені силою;
    • по-друге, як суверенна держава, Україна не може мати обмежень щодо збройних сил, які зроблять країну вразливою до майбутніх атак і тим самим підірватимуть європейську безпеку;
      • по-третє, центральна роль Європейського Союзу у забезпеченні миру для України має бути повністю відображена.

        Україна повинна мати свободу і суверенне право обирати свою долю. Вона обрала європейську долю. Це починається з відновлення країни, її інтеграції в наш єдиний ринок і нашу оборонну промислову базу, і, зрештою, приєднання до нашого Союзу

        - наголосила президентка Єврокомісії.

        Крім того, фон дер Ляєн наголосила на необхідності повернення українських дітей, викрадених росією.

        З усіх жахіть, спричинених війною росії, жодне не є таким болючим, як це. Десятки тисяч хлопчиків і дівчаток залишаються в полоні в росії. Вони налякані і сумують за своїми близькими. Ми повинні поставити цих дітей на перше місце у глобальному порядку денному

        - додала вона.

        Нагадаємо

        Українська делегація, призначена Володимиром Зеленським, розпочала роботу щодо мирних переговорів в Женеві.

        Президент України Володимир Зеленський прокоментував початок зустрічі української і американської делегацій в Швейцарії щодо припинення війни з росією.

        Мирний план буде остаточно узгоджений під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Це відбудеться після координаційних зустрічей та переговорів у Женеві.

        Ольга Розгон

        ПолітикаНовини Світу
        Війна в Україні
        Державний кордон України
        Європейська комісія
        Європейський Союз
        Урсула фон дер Ляєн
        Україна