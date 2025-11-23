Фон дер Ляйен: ЕС определил три обязательных принципа мирного плана для Украины
Киев • УНН
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские союзники согласовали три ключевых принципа мирного плана для Украины. Они предусматривают неизменность границ силой, отсутствие ограничений для ВСУ и центральную роль ЕС в обеспечении мира.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские союзники согласовали ключевые принципы мирного плана для Украины, их три. Об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии, пишет УНН.
Любой достоверный и устойчивый мирный план должен прежде всего остановить убийства и прекратить войну, не создавая почвы для будущих конфликтов. Мы согласовали основные элементы, необходимые для справедливого и прочного мира и защиты суверенитета Украины
Три ключевых принципа:
- во-первых, границы не могут быть изменены силой;
- во-вторых, как суверенное государство, Украина не может иметь ограничений
в отношении вооруженных сил, которые сделают страну уязвимой для будущих атак и тем самым подорвут европейскую безопасность;
- в-третьих, центральная роль Европейского Союза в обеспечении мира для Украины должна быть полностью отражена.
Украина должна иметь свободу и суверенное право выбирать свою судьбу. Она выбрала европейскую судьбу. Это начинается с восстановления страны, ее интеграции в наш единый рынок и нашу оборонную промышленную базу, и, в конечном итоге, присоединения к нашему Союзу
Кроме того, фон дер Ляйен подчеркнула необходимость возвращения украинских детей, похищенных россией.
Из всех ужасов, вызванных войной россии, ни один не является таким болезненным, как этот. Десятки тысяч мальчиков и девочек остаются в плену в россии. Они напуганы и скучают по своим близким. Мы должны поставить этих детей на первое место в глобальной повестке дня
Напомним
Украинская делегация, назначенная Владимиром Зеленским, начала работу по мирным переговорам в Женеве.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал начало встречи украинской и американской делегаций в Швейцарии по прекращению войны с Россией.
Мирный план будет окончательно согласован во время встречи Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Это произойдет после координационных встреч и переговоров в Женеве.