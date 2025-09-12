ФБР показало ймовірного вбивцю Чарлі Кірка, пропонуючи 100 тисяч доларів за інформацію - нові подробиці злочину

$41.210.09
48.240.05
ukenru
05:51 • 26365 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 31314 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 45974 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 68538 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 37628 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 29399 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 47084 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 17396 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15 • 17679 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
11 вересня, 12:15 • 15450 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1м/с
71%
756мм
Популярнi новини
На війні загинув львівський актор театрів Андрій Синишин11 вересня, 22:39 • 20831 перегляди
Влада рф заявляє про збиття семи дронів над москвою: наслідки уточнюються11 вересня, 23:40 • 23684 перегляди
Окупанти завозять масовку на "псевдовибори" в Севастополі - ЦНС01:20 • 23247 перегляди
Тисячі українських чоловіків у віці від 18 до 22 років виїхали до Польщі з 28 серпня01:21 • 23462 перегляди
Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб04:42 • 17906 перегляди
Публікації
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 68535 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 47082 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 62372 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 68826 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 129337 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 23361 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 62372 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 33474 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 40240 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 105314 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Dassault Rafale
Шахед-136
The Guardian
The New York Times

ФБР показало ймовірного вбивцю Чарлі Кірка, пропонуючи 100 тисяч доларів за інформацію - нові подробиці злочину

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Влада США опублікувала відео, на якому ймовірний вбивця Чарлі Кірка стрибає з даху та тікає. ФБР пропонує 100 тисяч доларів за інформацію, що допоможе затримати підозрюваного.

ФБР показало ймовірного вбивцю Чарлі Кірка, пропонуючи 100 тисяч доларів за інформацію - нові подробиці злочину

Американська влада опублікувала відео, на якому видно ймовірного вбивцю відомого консервативного інфлюенсера Чарлі Кірка. На кадрах зафіксовано, як озброєний чоловік стрибає з даху будівлі на території Університету долини Юти та тікає після здійсненого пострілу. Про це йдеться у матеріалу ABC News, пише УНН.

Деталі

ФБР пропонує 100 тисяч доларів за інформацію, що допоможе затримати підозрюваного у вбивстві.

Відеоматеріал уперше продемонстрували під час пресконференції, що відбулася в четвер увечері за участю представників федеральної та місцевої влади. 

Губернатор Юти Спенсер Кокс закликав громадян долучитися до розслідування та допомогти виявити нападника. 

Ми не зможемо виконати свою роботу без допомоги громадськості. Нам потрібно знайти цю злу людину

– заявив Кокс.

Очільник штату наголосив, що у разі доведення провини влада наполягатиме на застосуванні смертної кари. ФБР тим часом пообіцяло винагороду до 100 тисяч доларів за інформацію, яка сприятиме встановленню особи стрільця та його арешту.

Директор ФБР Каш Патель також був присутній на брифінгу, однак відмовився від коментарів та відповідей на запитання журналістів.

Незадовго до цього влада поширила додаткові фото розшукуваного: на них підозрюваний зафіксований у чорному рюкзаку та футболці з принтом, що нагадує американський прапор. Згідно з даними Департаменту громадської безпеки, чоловік був у різному одязі, зокрема у кросівках Converse, що може допомогти в його ідентифікації.

Слідчі встановили, що під час стрибка з даху підозрюваний залишив сліди взуття та відбитки долоні. Водночас влада вже отримала понад 7 тисяч повідомлень від громадян і провела близько 200 інтерв’ю в межах розслідування.

Американський активіст Чарлі Кірк помер - Трамп10.09.25, 23:52 • 3800 переглядiв

Раніше того ж дня офіс ФБР у Солт-Лейк-Сіті опублікував ще два зображення чоловіка: на одному з них він був у бейсболці та сонцезахисних окулярах.

Нагадаємо

У США уточнили, що підозрюваних у вбивстві Чарлі Кірка не затримували, розслідування триває. Раніше повідомлялося про затримання особи, причетної до вбивства соратника Трампа.

Федеральне бюро розслідувань знайшло гвинтівку, яка, ймовірно, була використана для вбивства американського політика Чарлі Кірка. Слідчі виявили зброю та інші докази у лісистій місцевості, де переховувався нападник.

На патронах гвинтівки, з якої, ймовірно, вбили Чарлі Кірка, виявили трансгендерні та антифашистські написи. 

ФБР пропонує 100 тисяч доларів за інформацію, що призведе до арешту особи, відповідальної за вбивство Чарлі Кірка. Вбивство сталося 10 вересня 2025 року в Університеті долини Юти.

Консервативний активіст Чарлі Кірк отримував тисячі погроз протягом життя.

Тіло американського політичного активіста Чарлі Кірка буде доставлене літаком віце-президента до Арізони. Віце-президент Джей Ді Венс особисто супроводжуватиме труну до Фінікса.

Степан Гафтко

Кримінал та НПНовини Світу
Каш Патель
Юта
Аризона
Джей Ді Венс
Сполучені Штати Америки