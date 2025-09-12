ФБР показало ймовірного вбивцю Чарлі Кірка, пропонуючи 100 тисяч доларів за інформацію - нові подробиці злочину

Американська влада опублікувала відео, на якому видно ймовірного вбивцю відомого консервативного інфлюенсера Чарлі Кірка. На кадрах зафіксовано, як озброєний чоловік стрибає з даху будівлі на території Університету долини Юти та тікає після здійсненого пострілу. Про це йдеться у матеріалу ABC News, пише УНН.

Деталі

ФБР пропонує 100 тисяч доларів за інформацію, що допоможе затримати підозрюваного у вбивстві.

Відеоматеріал уперше продемонстрували під час пресконференції, що відбулася в четвер увечері за участю представників федеральної та місцевої влади.

Губернатор Юти Спенсер Кокс закликав громадян долучитися до розслідування та допомогти виявити нападника.

Ми не зможемо виконати свою роботу без допомоги громадськості. Нам потрібно знайти цю злу людину – заявив Кокс.

Очільник штату наголосив, що у разі доведення провини влада наполягатиме на застосуванні смертної кари. ФБР тим часом пообіцяло винагороду до 100 тисяч доларів за інформацію, яка сприятиме встановленню особи стрільця та його арешту.

Директор ФБР Каш Патель також був присутній на брифінгу, однак відмовився від коментарів та відповідей на запитання журналістів.

Незадовго до цього влада поширила додаткові фото розшукуваного: на них підозрюваний зафіксований у чорному рюкзаку та футболці з принтом, що нагадує американський прапор. Згідно з даними Департаменту громадської безпеки, чоловік був у різному одязі, зокрема у кросівках Converse, що може допомогти в його ідентифікації.

Слідчі встановили, що під час стрибка з даху підозрюваний залишив сліди взуття та відбитки долоні. Водночас влада вже отримала понад 7 тисяч повідомлень від громадян і провела близько 200 інтерв’ю в межах розслідування.

Американський активіст Чарлі Кірк помер - Трамп

Раніше того ж дня офіс ФБР у Солт-Лейк-Сіті опублікував ще два зображення чоловіка: на одному з них він був у бейсболці та сонцезахисних окулярах.

Нагадаємо

У США уточнили, що підозрюваних у вбивстві Чарлі Кірка не затримували, розслідування триває. Раніше повідомлялося про затримання особи, причетної до вбивства соратника Трампа.

Федеральне бюро розслідувань знайшло гвинтівку, яка, ймовірно, була використана для вбивства американського політика Чарлі Кірка. Слідчі виявили зброю та інші докази у лісистій місцевості, де переховувався нападник.

На патронах гвинтівки, з якої, ймовірно, вбили Чарлі Кірка, виявили трансгендерні та антифашистські написи.

ФБР пропонує 100 тисяч доларів за інформацію, що призведе до арешту особи, відповідальної за вбивство Чарлі Кірка. Вбивство сталося 10 вересня 2025 року в Університеті долини Юти.

Консервативний активіст Чарлі Кірк отримував тисячі погроз протягом життя.

Тіло американського політичного активіста Чарлі Кірка буде доставлене літаком віце-президента до Арізони. Віце-президент Джей Ді Венс особисто супроводжуватиме труну до Фінікса.