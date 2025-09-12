$41.210.09
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
ФБР показало предполагаемого убийцу Чарли Кирка, предлагая 100 тысяч долларов за информацию - новые подробности преступления

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Власти США опубликовали видео, на котором предполагаемый убийца Чарли Кирка прыгает с крыши и убегает. ФБР предлагает 100 тысяч долларов за информацию, которая поможет задержать подозреваемого.

ФБР показало предполагаемого убийцу Чарли Кирка, предлагая 100 тысяч долларов за информацию - новые подробности преступления

Американские власти опубликовали видео, на котором виден предполагаемый убийца известного консервативного инфлюенсера Чарли Кирка. На кадрах зафиксировано, как вооруженный мужчина спрыгивает с крыши здания на территории Университета долины Юты и убегает после произведенного выстрела. Об этом говорится в материале ABC News, пишет УНН.

Детали

ФБР предлагает 100 тысяч долларов за информацию, которая поможет задержать подозреваемого в убийстве.

Видеоматериал впервые продемонстрировали во время пресс-конференции, состоявшейся в четверг вечером с участием представителей федеральных и местных властей.

Губернатор Юты Спенсер Кокс призвал граждан присоединиться к расследованию и помочь выявить нападавшего.

Мы не сможем выполнить свою работу без помощи общественности. Нам нужно найти этого злого человека

– заявил Кокс.

Глава штата подчеркнул, что в случае доказательства вины власти будут настаивать на применении смертной казни. ФБР тем временем пообещало вознаграждение до 100 тысяч долларов за информацию, которая будет способствовать установлению личности стрелка и его аресту.

Директор ФБР Каш Патель также присутствовал на брифинге, однако отказался от комментариев и ответов на вопросы журналистов.

Незадолго до этого власти распространили дополнительные фото разыскиваемого: на них подозреваемый зафиксирован в черном рюкзаке и футболке с принтом, напоминающим американский флаг. Согласно данным Департамента общественной безопасности, мужчина был в разной одежде, в частности в кроссовках Converse, что может помочь в его идентификации.

Следователи установили, что во время прыжка с крыши подозреваемый оставил следы обуви и отпечатки ладоней. В то же время власти уже получили более 7 тысяч сообщений от граждан и провели около 200 интервью в рамках расследования.

Американский активист Чарли Кирк умер – Трамп10.09.25, 23:52 • 3800 просмотров

Ранее в тот же день офис ФБР в Солт-Лейк-Сити опубликовал еще два изображения мужчины: на одном из них он был в бейсболке и солнцезащитных очках.

Напомним

В США уточнили, что подозреваемых в убийстве Чарли Кирка не задерживали, расследование продолжается. Ранее сообщалось о задержании лица, причастного к убийству соратника Трампа.

Федеральное бюро расследований нашло винтовку, которая, вероятно, была использована для убийства американского политика Чарли Кирка. Следователи обнаружили оружие и другие доказательства в лесистой местности, где скрывался нападавший.

На патронах винтовки, из которой, вероятно, убили Чарли Кирка, обнаружили трансгендерные и антифашистские надписи.

ФБР предлагает 100 тысяч долларов за информацию, которая приведет к аресту лица, ответственного за убийство Чарли Кирка. Убийство произошло 10 сентября 2025 года в Университете долины Юты.

Консервативный активист Чарли Кирк получал тысячи угроз в течение жизни.

Тело американского политического активиста Чарли Кирка будет доставлено самолетом вице-президента в Аризону. Вице-президент Джей Ди Вэнс лично сопроводит гроб в Финикс.

Степан Гафтко

Криминал и ЧПНовости Мира
Каш Патель
Юта
Аризона
Джей Ди Вэнс
Соединённые Штаты