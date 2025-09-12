ФБР показало предполагаемого убийцу Чарли Кирка, предлагая 100 тысяч долларов за информацию - новые подробности преступления
Киев • УНН
Власти США опубликовали видео, на котором предполагаемый убийца Чарли Кирка прыгает с крыши и убегает. ФБР предлагает 100 тысяч долларов за информацию, которая поможет задержать подозреваемого.
Американские власти опубликовали видео, на котором виден предполагаемый убийца известного консервативного инфлюенсера Чарли Кирка. На кадрах зафиксировано, как вооруженный мужчина спрыгивает с крыши здания на территории Университета долины Юты и убегает после произведенного выстрела. Об этом говорится в материале ABC News, пишет УНН.
Детали
ФБР предлагает 100 тысяч долларов за информацию, которая поможет задержать подозреваемого в убийстве.
Видеоматериал впервые продемонстрировали во время пресс-конференции, состоявшейся в четверг вечером с участием представителей федеральных и местных властей.
Губернатор Юты Спенсер Кокс призвал граждан присоединиться к расследованию и помочь выявить нападавшего.
Мы не сможем выполнить свою работу без помощи общественности. Нам нужно найти этого злого человека
Глава штата подчеркнул, что в случае доказательства вины власти будут настаивать на применении смертной казни. ФБР тем временем пообещало вознаграждение до 100 тысяч долларов за информацию, которая будет способствовать установлению личности стрелка и его аресту.
Директор ФБР Каш Патель также присутствовал на брифинге, однако отказался от комментариев и ответов на вопросы журналистов.
Незадолго до этого власти распространили дополнительные фото разыскиваемого: на них подозреваемый зафиксирован в черном рюкзаке и футболке с принтом, напоминающим американский флаг. Согласно данным Департамента общественной безопасности, мужчина был в разной одежде, в частности в кроссовках Converse, что может помочь в его идентификации.
Следователи установили, что во время прыжка с крыши подозреваемый оставил следы обуви и отпечатки ладоней. В то же время власти уже получили более 7 тысяч сообщений от граждан и провели около 200 интервью в рамках расследования.
Американский активист Чарли Кирк умер – Трамп10.09.25, 23:52 • 3800 просмотров
Ранее в тот же день офис ФБР в Солт-Лейк-Сити опубликовал еще два изображения мужчины: на одном из них он был в бейсболке и солнцезащитных очках.
Напомним
В США уточнили, что подозреваемых в убийстве Чарли Кирка не задерживали, расследование продолжается. Ранее сообщалось о задержании лица, причастного к убийству соратника Трампа.
Федеральное бюро расследований нашло винтовку, которая, вероятно, была использована для убийства американского политика Чарли Кирка. Следователи обнаружили оружие и другие доказательства в лесистой местности, где скрывался нападавший.
На патронах винтовки, из которой, вероятно, убили Чарли Кирка, обнаружили трансгендерные и антифашистские надписи.
ФБР предлагает 100 тысяч долларов за информацию, которая приведет к аресту лица, ответственного за убийство Чарли Кирка. Убийство произошло 10 сентября 2025 года в Университете долины Юты.
Консервативный активист Чарли Кирк получал тысячи угроз в течение жизни.
Тело американского политического активиста Чарли Кирка будет доставлено самолетом вице-президента в Аризону. Вице-президент Джей Ди Вэнс лично сопроводит гроб в Финикс.