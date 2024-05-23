Ситуація в енергосистемі залишається напруженою - Міненерго

ukenru
14:28 • 3143 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

10:47 • 33601 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 53284 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 51925 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 65840 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 79855 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 115606 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 138490 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 140267 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 249104 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5.1 м/с
36 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 44590 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 29022 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 47704 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 35833 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 18025 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 2928 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 249067 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 366896 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 381538 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 296558 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 4907 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 5263 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 63117 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 79523 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 90679 перегляди
Актуальне
Ситуація в енергосистемі залишається напруженою - Міненерго

Ситуація в енергосистемі залишається напруженою - Міненерго

Київ • УНН

 • 18609 перегляди

Енергетична ситуація в Україні залишається напруженою через ворожі обстріли цивільної інфраструктури, зокрема, повідомлялося про пошкодження в Харківській області, але Україна покриває своє споживання за рахунок внутрішньої генерації та імпорту з сусідніх країн, а також планує збільшити імпортні потужності.

Ситуація в енергосистемі України залишається напруженою. Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону, також він додав, що є чіткі плани, як збільшити потужність по імпорту, передає кореспондент УНН.

Ситуація залишається напруженою. Ворог не полишає можливості обстрілів об’єктів цивільної енергетичної інфраструктури. За останню добу ми маємо ураження об’єктів в Харківській області в місті Чугуїв, за рахунок активних дій енергетиків було заживлено постачання електричної енергії для понад 458 абонентів 

- сказав Колісник.

Він нагадав, що після 22 березня Україна втратила понад 8 ГВт потужності.

Ми покриваємо на сьогодні власне споживання виробленням електричної енергії за рахунок внутрішньої, імпортом із суміжних країн: Польщі, Румунії, Словаччини. Фактично імпорт на сьогодні залучається на повну потужність доступну. Окремо хочу сказати, що є чіткі плани як збільшити потужність по імпорту, це як фізична реалізація проєктів, так й перемовини щодо збільшення на максимально технічну потужність 

- розповів Колісник.

Також за його словами, урядом прийнято низку рішень, які дають змогу бізнесу контрактувати від 30% власного споживання за імпортом.

"У такому випадку до бізнесу не застосовуються графіки обмеження потужностей. Але оскільки ситуація досить напружена, обстріли продовжуються, ми закликаємо населення, бізнес споживати електроенергію відповідально", - закликав Колісник.

Доповнення

Завтра, 24 травня, графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00.

Кудрицький повідомив, коли скасують графіки відключення електроенергії19.05.24, 23:30 • 29812 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаЕкономіка
chuhuivЧугуїв
rumuniiaРумунія
slovachchynaСловаччина
ukrainaУкраїна
kharkivХарків
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,823.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,859.09