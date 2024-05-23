Ситуація в енергосистемі залишається напруженою - Міненерго
Київ • УНН
Енергетична ситуація в Україні залишається напруженою через ворожі обстріли цивільної інфраструктури, зокрема, повідомлялося про пошкодження в Харківській області, але Україна покриває своє споживання за рахунок внутрішньої генерації та імпорту з сусідніх країн, а також планує збільшити імпортні потужності.
Ситуація в енергосистемі України залишається напруженою. Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону, також він додав, що є чіткі плани, як збільшити потужність по імпорту, передає кореспондент УНН.
Ситуація залишається напруженою. Ворог не полишає можливості обстрілів об’єктів цивільної енергетичної інфраструктури. За останню добу ми маємо ураження об’єктів в Харківській області в місті Чугуїв, за рахунок активних дій енергетиків було заживлено постачання електричної енергії для понад 458 абонентів
Він нагадав, що після 22 березня Україна втратила понад 8 ГВт потужності.
Ми покриваємо на сьогодні власне споживання виробленням електричної енергії за рахунок внутрішньої, імпортом із суміжних країн: Польщі, Румунії, Словаччини. Фактично імпорт на сьогодні залучається на повну потужність доступну. Окремо хочу сказати, що є чіткі плани як збільшити потужність по імпорту, це як фізична реалізація проєктів, так й перемовини щодо збільшення на максимально технічну потужність
Також за його словами, урядом прийнято низку рішень, які дають змогу бізнесу контрактувати від 30% власного споживання за імпортом.
"У такому випадку до бізнесу не застосовуються графіки обмеження потужностей. Але оскільки ситуація досить напружена, обстріли продовжуються, ми закликаємо населення, бізнес споживати електроенергію відповідально", - закликав Колісник.
Доповнення
Завтра, 24 травня, графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00.
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