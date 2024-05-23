Ситуация в энергосистеме остается напряженной - Минэнерго

Ситуация в энергосистеме Украины остается напряженной. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона, также он добавил, что есть четкие планы, как увеличить мощность по импорту, передает корреспондент УНН.

Ситуация остается напряженной. Враг не оставляет возможности обстрелов объектов гражданской энергетической инфраструктуры. За последние сутки мы имеем поражения объектов в Харьковской области в городе Чугуев, за счет активных действий энергетиков было оживлено поставки электрической энергии для более 458 абонентов - сказал Колесник.

Он напомнил, что после 22 марта Украина потеряла более 8 ГВт мощности.

Мы покрываем на сегодня собственное потребление выработкой электрической энергии за счет внутренней, импортом из сопредельных стран: Польши, Румынии, Словакии. Фактически импорт на сегодня привлекается на полную мощность доступную. Отдельно хочу сказать, что есть четкие планы как увеличить мощность по импорту, это как физическая реализация проектов, так и переговоры по увеличению на максимально техническую мощность - рассказал Колесник.

Также по его словам, правительством принят ряд решений, которые позволяют бизнесу контрактовать от 30% собственного потребления по импорту.

«В таком случае к бизнесу не применяются графики ограничения мощностей. Но поскольку ситуация достаточно напряженная, обстрелы продолжаются, мы призываем население, бизнес потреблять электроэнергию ответственно", - призвал Колесник.

Дополнение

Завтра, 24 мая, графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 24:00.

Кудрицкий сообщил, когда отменят графики отключения электроэнергии