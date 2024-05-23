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Ситуация в энергосистеме остается напряженной - Минэнерго
Энергетическая ситуация в Украине остается напряженной из-за вражеских обстрелов гражданской инфраструктуры, в частности, сообщалось о повреждениях в Харьковской области, но Украина покрывает свое потребление за счет внутренней генерации и импорта из соседних стран, а также планирует увеличить импортные мощности.
Украина и Норвегия финализировали текст двустороннего соглашения по безопасности - Зеленский
Украина и Норвегия завершили работу над текстом двустороннего соглашения о безопасности и готовы подписать его при первой же возможности, заявил президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стьоре.
Адвокаты обжалуют решение ЕСПЧ по делу Саакашвили
Адвокаты бывшего президента Грузии Саакашвили обжалуют решение Европейского суда по правам человека об отклонении его жалобы на политическое преследование и несправедливое расследование, утверждая, что он был неправомерно осужден за использование своих президентских полномочий по помилованию.
Артюх рассказал, есть ли сейчас угроза для Сумщины
Россияне еще не создали никаких группировок и не накопили достаточно сил для проведения наступательных действий в Сумской области, но ситуация отслеживается для соответствующего военного и гражданского реагирования в случае передислокации и концентрации сил в этом регионе.
Украина рассчитывает привлечь еще три транша объемом 4,5 млрд долл по программе EFF в этом году
В 2024 году Украина рассчитывает привлечь еще три транша на общую сумму $4,5 млрд по программе МВФ Механизм расширенного финансирования (EFF) в дополнение к $880 млн, уже полученных после успешного третьего пересмотра в марте 2024 года.
Силы обороны сбили еще один вражеский штурмовик Су-25
Украинские зенитчики 110-й механизированной бригады сбили очередной российский штурмовик Су-25, продолжая успешные удары по российской авиации.
Программа "еВідновлення": жителям Одесской области компенсировали более 41 млн гривен
Жители Одесской области получили более 41 миллиона гривен компенсации за поврежденное войной имущество в рамках программы "е-Восстановление", а в Реестр поврежденного или разрушенного имущества внесено почти 3300 жилых объектов.
Не более 100 000 грн и 30 транзакций в месяц: НБУ ограничит исходящие переводы между физлицами
Национальный банк Украины готовится ограничить карточные переводы и ввести лимиты в 100 000 гривен и 30 транзакций в месяц для исходящих P2P-переводов со счетов физических лиц с целью борьбы с незаконной деятельностью, такой как уклонение от уплаты налогов и отмывание средств, полученных преступным путем.
Золото упало до недельного минимума: в чем причина
В четверг цены на золото упали до недельного минимума, продолжая терять третью сессию подряд из-за фиксации прибыли после того, как ФРС дала понять, что процентные ставки могут оставаться повышенными дольше.
От взрыва российского БпЛА в Харьковской области пострадал ребенок
11-летний мальчик получил контузию после падения российского беспилотника в селе Рясное Харьковской области.