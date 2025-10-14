$41.610.01
ukenru
Ексклюзив
08:16 • 3448 перегляди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Екснардепу Іванющенку обрали запобіжний захід: справа про землю на 160 мільйонів гривень

Київ • УНН

 • 862 перегляди

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому народному депутату Юрію Іванющенку. Його підозрюють у легалізації майна, а саме дев’яти земельних ділянок загальною площею 18 гектарів вартістю понад 160 мільйонів гривень.

Екснардепу Іванющенку обрали запобіжний захід: справа про землю на 160 мільйонів гривень

Вищий антикорупційний суд 14 жовтня 2025 року ухвалив рішення про тримання під вартою колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка, підозрюваного у легалізації майна, здобутого злочинним шляхом. Мова йде про дев’ять земельних ділянок загальною площею 18 гектарів вартістю понад 160 мільйонів гривень. Про це повідомляє САП, пише УНН.

Деталі

Рішення ухвалено за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурорами САП, у межах розслідування масштабної земельної оборудки.

14 жовтня 2025 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому народному депутату України від Партії Регіонів, підозрюваному в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а саме 9 земельних ділянок загальною площею 18 га 

– йдеться в повідомленні прокуратури.

Слідство встановило, що навесні 2021 року, під час корпоративного конфлікту між Іванющенком та відомою забудовницею щодо контролю над гуртовим ринком сільськогосподарської продукції у передмісті Києва, підприємиця вирішила вивести активи ринку на підконтрольні компанії.

Для цього через низку фіктивних правочинів земельні ділянки було передано в оренду, а згодом – продано трьом товариствам, які були пов’язані із забудовницею.

Після кількох місяців конфлікту сторони дійшли мирової угоди про спільне використання земельного масиву, зокрема з метою подальшої забудови. Уже у вересні 2021 року довірена особа екснардепа стала співвласником компаній, на які були оформлені ці землі.

Саме ці дії, за версією детективів, і свідчать про організовану легалізацію незаконно набутого майна, у результаті якої держава втратила активи на понад 160 мільйонів гривень.

Після затримання Іванющенка його доставили до місця проведення досудового розслідування, де суддя ВАКС ухвалив рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Якщо провину буде доведено, колишньому депутату загрожує тривале ув’язнення з конфіскацією незаконно набутого майна.

Нагадаємо

18 вересня Іванющенка та його спільників було оголошено у розшук.

Колишній народний депутат від "Партії регіонів" зі спільниками підозрюються у привласненні 18 га земель державної власності на понад 160 млн гривень.

Степан Гафтко

