Экс-нардепу Иванющенко избрали меру пресечения: дело о земле на 160 миллионов гривен

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату Юрию Иванющенко. Его подозревают в легализации имущества, а именно девяти земельных участков общей площадью 18 гектаров стоимостью более 160 миллионов гривен.
Высший антикоррупционный суд 14 октября 2025 года принял решение о содержании под стражей бывшего народного депутата от "Партии регионов" Юрия Иванющенко, подозреваемого в легализации имущества, полученного преступным путем. Речь идет о девяти земельных участках общей площадью 18 гектаров стоимостью более 160 миллионов гривен. Об этом сообщает САП, пишет УНН.
Решение принято по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурорами САП, в рамках расследования масштабной земельной сделки.
14 октября 2025 года следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату Украины от Партии Регионов, подозреваемому в организации легализации имущества, полученного преступным путем, а именно 9 земельных участков общей площадью 18 га
Следствие установило, что весной 2021 года, во время корпоративного конфликта между Иванющенко и известной застройщицей по контролю над оптовым рынком сельскохозяйственной продукции в пригороде Киева, предпринимательница решила вывести активы рынка на подконтрольные компании.
Для этого через ряд фиктивных сделок земельные участки были переданы в аренду, а затем – проданы трем обществам, которые были связаны с застройщицей.
После нескольких месяцев конфликта стороны пришли к мировому соглашению о совместном использовании земельного массива, в частности с целью дальнейшей застройки. Уже в сентябре 2021 года доверенное лицо экс-нардепа стало совладельцем компаний, на которые были оформлены эти земли.
Именно эти действия, по версии детективов, и свидетельствуют об организованной легализации незаконно приобретенного имущества, в результате которой государство потеряло активы на более чем 160 миллионов гривен.
После задержания Иванющенко его доставили к месту проведения досудебного расследования, где судья ВАКС принял решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
Если вина будет доказана, бывшему депутату грозит длительное заключение с конфискацией незаконно приобретенного имущества.
18 сентября Иванющенко и его сообщники были объявлены в розыск.
Бывший народный депутат от "Партии регионов" с сообщниками подозреваются в присвоении 18 га земель государственной собственности на более чем 160 млн гривен.