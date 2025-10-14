Экс-нардепу Иванющенко избрали меру пресечения: дело о земле на 160 миллионов гривен

Высший антикоррупционный суд 14 октября 2025 года принял решение о содержании под стражей бывшего народного депутата от "Партии регионов" Юрия Иванющенко, подозреваемого в легализации имущества, полученного преступным путем. Речь идет о девяти земельных участках общей площадью 18 гектаров стоимостью более 160 миллионов гривен. Об этом сообщает САП, пишет УНН.

Детали

Решение принято по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурорами САП, в рамках расследования масштабной земельной сделки.

14 октября 2025 года следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату Украины от Партии Регионов, подозреваемому в организации легализации имущества, полученного преступным путем, а именно 9 земельных участков общей площадью 18 га – говорится в сообщении прокуратуры.

Следствие установило, что весной 2021 года, во время корпоративного конфликта между Иванющенко и известной застройщицей по контролю над оптовым рынком сельскохозяйственной продукции в пригороде Киева, предпринимательница решила вывести активы рынка на подконтрольные компании.

Для этого через ряд фиктивных сделок земельные участки были переданы в аренду, а затем – проданы трем обществам, которые были связаны с застройщицей.

После нескольких месяцев конфликта стороны пришли к мировому соглашению о совместном использовании земельного массива, в частности с целью дальнейшей застройки. Уже в сентябре 2021 года доверенное лицо экс-нардепа стало совладельцем компаний, на которые были оформлены эти земли.

Именно эти действия, по версии детективов, и свидетельствуют об организованной легализации незаконно приобретенного имущества, в результате которой государство потеряло активы на более чем 160 миллионов гривен.

После задержания Иванющенко его доставили к месту проведения досудебного расследования, где судья ВАКС принял решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Если вина будет доказана, бывшему депутату грозит длительное заключение с конфискацией незаконно приобретенного имущества.

Напомним

18 сентября Иванющенко и его сообщники были объявлены в розыск.

Бывший народный депутат от "Партии регионов" с сообщниками подозреваются в присвоении 18 га земель государственной собственности на более чем 160 млн гривен.