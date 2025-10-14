Экс-нардепу Иванющенко избрали меру пресечения: дело о земле на 160 миллионов гривен

$41.610.01
Эксклюзив
08:16 • 2954 просмотра
Беспомощные и беззащитные: нардеп Яцык поддержала инициативу Генпрокурора о безальтернативности пожизненного заключения за преступления против детей
08:01 • 2092 просмотра
Трамп планирует использовать опыт урегулирования ситуации в Газе для прекращения войны в Украине - WSJ
Эксклюзив
07:39 • 9712 просмотра
Конфликт между военными ТЦК и гражданскими в Тернополе: в полиции прокомментировали инцидент
06:48 • 11995 просмотра
Цены на золото и серебро подскочили вверх: новый рекорд зафиксирован 14 октября
06:24 • 14168 просмотра
Украинцы получили возможность блокировать спам-номера через мобильных операторов - Федоров
14 октября, 02:03 • 17038 просмотра
Трамп подтвердил встречу с Зеленским 17 октября и назвал Эрдогана помощником в окончании войны в Украине
13 октября, 19:08 • 26853 просмотра
Встреча в формате "Рамштайн" и Совет Украина-НАТО: дата и расписание
Эксклюзив
13 октября, 16:59 • 34619 просмотра
Пожизненное за убийство и изнасилование детей: нардеп Неклюдов поддержал инициативу Генпрокурора и обещает убеждать в ее правильности коллег
13 октября, 16:31 • 36253 просмотра
20-летний украинец пострадал в результате столкновения поездов в Словакии - МИД
13 октября, 15:26 • 30090 просмотра
Зеленский: для защиты от дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы
"Дипломатия силы и решимости": МИД Украины прокомментировал обмен заложниками между Израилем и ХАМАС13 октября, 23:27 • 19973 просмотра
От "люблю" до "женюсь" - несколько кликов: более 17 тысяч пар поженились за год работы сервиса "Брак онлайн"13 октября, 23:58 • 20736 просмотра
Microsoft прекращает поддержку Windows 10: что ждет 1,4 миллиарда пользователей14 октября, 00:59 • 21792 просмотра
Минус 1200 солдат и 390 БпЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки04:29 • 21021 просмотра
В Черном море затонуло грузовое судно, украинский экипаж спасен07:09 • 10660 просмотра
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30 • 44874 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны13 октября, 12:28 • 44785 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство13 октября, 10:25 • 52681 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм13 октября, 10:13 • 49321 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Эксклюзив
13 октября, 08:59 • 53765 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 21685 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 26345 просмотра
Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже13 октября, 14:34 • 28127 просмотра
Картофельное наследие и более чистые ингредиенты: производитель чипсов Lay’s представляет обновление бренда13 октября, 14:09 • 27931 просмотра
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 55462 просмотра
Экс-нардепу Иванющенко избрали меру пресечения: дело о земле на 160 миллионов гривен

Киев • УНН

 • 642 просмотра

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату Юрию Иванющенко. Его подозревают в легализации имущества, а именно девяти земельных участков общей площадью 18 гектаров стоимостью более 160 миллионов гривен.

Экс-нардепу Иванющенко избрали меру пресечения: дело о земле на 160 миллионов гривен

Высший антикоррупционный суд 14 октября 2025 года принял решение о содержании под стражей бывшего народного депутата от "Партии регионов" Юрия Иванющенко, подозреваемого в легализации имущества, полученного преступным путем. Речь идет о девяти земельных участках общей площадью 18 гектаров стоимостью более 160 миллионов гривен. Об этом сообщает САП, пишет УНН.

Детали

Решение принято по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурорами САП, в рамках расследования масштабной земельной сделки.

14 октября 2025 года следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату Украины от Партии Регионов, подозреваемому в организации легализации имущества, полученного преступным путем, а именно 9 земельных участков общей площадью 18 га 

– говорится в сообщении прокуратуры.

Следствие установило, что весной 2021 года, во время корпоративного конфликта между Иванющенко и известной застройщицей по контролю над оптовым рынком сельскохозяйственной продукции в пригороде Киева, предпринимательница решила вывести активы рынка на подконтрольные компании.

Для этого через ряд фиктивных сделок земельные участки были переданы в аренду, а затем – проданы трем обществам, которые были связаны с застройщицей.

Незаконно передал в частную собственность 64 га земель: экс-начальнику ГУ Госгеокадастра Хмельницкой области объявили подозрение05.09.25, 12:06 • 5012 просмотров

После нескольких месяцев конфликта стороны пришли к мировому соглашению о совместном использовании земельного массива, в частности с целью дальнейшей застройки. Уже в сентябре 2021 года доверенное лицо экс-нардепа стало совладельцем компаний, на которые были оформлены эти земли.

Именно эти действия, по версии детективов, и свидетельствуют об организованной легализации незаконно приобретенного имущества, в результате которой государство потеряло активы на более чем 160 миллионов гривен.

«Нажились» на дорогах, укрытиях и «мертвых душах»: на Харьковщине разоблачили масштабные злоупотребления на 45 млн грн04.09.25, 16:45 • 3891 просмотр

После задержания Иванющенко его доставили к месту проведения досудебного расследования, где судья ВАКС принял решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Если вина будет доказана, бывшему депутату грозит длительное заключение с конфискацией незаконно приобретенного имущества.

Напомним

18 сентября Иванющенко и его сообщники были объявлены в розыск.

Бывший народный депутат от "Партии регионов" с сообщниками подозреваются в присвоении 18 га земель государственной собственности на более чем 160 млн гривен.

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Столкновения
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Киев