Екснардепа від "Партії регіонів" Іванющенка оголошено у розшук - НАБУ

$41.180.06
48.660.16
ukenru
17 вересня, 19:21 • 22829 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 31946 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 26543 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 26527 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 31133 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 38431 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 35452 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 41244 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 40223 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 113345 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
4.6м/с
84%
751мм
Популярнi новини
Удар безпілотника по автозаправці на Полтавщині: кількість постраждалих зрослаPhoto17 вересня, 20:59 • 8636 перегляди
П'яне ДТП у Тернополі за участю працівника ТЦК: керівництво "засуджує будь-які протиправні дії"17 вересня, 23:12 • 7454 перегляди
Фронтмен "Другої Ріки" Валерій Харчишин розкрив правду про стосунки з Яніною СоколовоюPhoto18 вересня, 00:07 • 10544 перегляди
Що відбувається з тілами, повернутими в Україну шляхом репатріації: деталі від МВС01:05 • 9982 перегляди
"Пішов рух": уповноважений Президента з питань санкцій дав прогноз по 19-му пакету ЄС проти рф02:08 • 11504 перегляди
Публікації
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21 • 22812 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу17 вересня, 12:21 • 31220 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16 • 62260 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 113339 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 129555 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Чарльз ІІІ
Королева Камілла
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Польща
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту05:59 • 600 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 15325 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 16197 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 15242 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 44800 перегляди
Актуальне
YouTube
Facebook
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Екснардепа від "Партії регіонів" Іванющенка оголошено у розшук - НАБУ

Київ • УНН

 • 116 перегляди

НАБУ оголосило в розшук колишнього нардепа від Партії регіонів Юрія Іванющенка. Його підозрюють у легалізації 18 гектарів державної землі на суму понад 160 мільйонів гривень.

Екснардепа від "Партії регіонів" Іванющенка оголошено у розшук - НАБУ

У розшук оголошено екснардепа від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка, підозрюваного у легалізації 18 га державної землі на понад 160 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на НАБУ.

НАБУ оголосило у розшук екснардепа від Партії Регіонів, підозрюваного у легалізації 18 га державної землі на понад 160 млн грн

йдеться в повідомленні.

НАБУ повідомляє, що навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між екснардепом та забудовницею за контроль над ринком "Столичний" у передмісті Києва в останньої виник умисел щодо виведення активів ринку на підконтрольних осіб.

"Для цього службовці Держгеокадастру змінили цільове призначення землі ринку, частину якої розділили на дев’ять ділянок по 2 га та передали у власність заздалегідь визначених осіб, а потім продали трьом пов’язаним із забудовницею товариствам.  Згодом сторони врегулювали конфлікт підписанням "понятійки" щодо спільного використання землі ринку. А у вересні 2021 року довірена особа ексобранця увійшла до складу бенефіціарів товариств-власників земельних ділянок", - заявляє НАБУ.

Доповнення

Колишній народний депутат від "Партії регіонів" зі спільниками підозрюються у привласненні 18 га земель державної власності на понад 160 млн гривень.

Незаконно передав у приватну власність 64 га земель: ексначальнику ГУ Держгеокадастру Хмельниччини оголосили підозру05.09.25, 12:06 • 4956 переглядiв

Анна Мурашко

ПолітикаКримінал та НП
Національне антикорупційне бюро України
Київ