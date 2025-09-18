Екснардепа від "Партії регіонів" Іванющенка оголошено у розшук - НАБУ

НАБУ оголосило в розшук колишнього нардепа від Партії регіонів Юрія Іванющенка. Його підозрюють у легалізації 18 гектарів державної землі на суму понад 160 мільйонів гривень.

У розшук оголошено екснардепа від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка, підозрюваного у легалізації 18 га державної землі на понад 160 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на НАБУ. НАБУ оголосило у розшук екснардепа від Партії Регіонів, підозрюваного у легалізації 18 га державної землі на понад 160 млн грн йдеться в повідомленні. НАБУ повідомляє, що навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між екснардепом та забудовницею за контроль над ринком "Столичний" у передмісті Києва в останньої виник умисел щодо виведення активів ринку на підконтрольних осіб. "Для цього службовці Держгеокадастру змінили цільове призначення землі ринку, частину якої розділили на дев'ять ділянок по 2 га та передали у власність заздалегідь визначених осіб, а потім продали трьом пов'язаним із забудовницею товариствам. Згодом сторони врегулювали конфлікт підписанням "понятійки" щодо спільного використання землі ринку. А у вересні 2021 року довірена особа ексобранця увійшла до складу бенефіціарів товариств-власників земельних ділянок", - заявляє НАБУ.