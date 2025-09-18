$41.180.06
17 сентября, 19:21 • 23542 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 32657 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 27014 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 26981 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33 • 31503 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 38600 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 41296 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 40277 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 113806 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 129999 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Экс-нардеп от "Партии регионов" Иванющенко объявлен в розыск - НАБУ

Киев • УНН

 • 782 просмотра

НАБУ объявило в розыск бывшего нардепа от Партии регионов Юрия Иванющенко. Его подозревают в легализации 18 гектаров государственной земли на сумму более 160 миллионов гривен.

Экс-нардеп от "Партии регионов" Иванющенко объявлен в розыск - НАБУ

В розыск объявлен экс-нардеп от "Партии регионов" Юрий Иванющенко, подозреваемый в легализации 18 га государственной земли на более чем 160 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на НАБУ.

НАБУ объявило в розыск экс-нардепа от Партии Регионов, подозреваемого в легализации 18 га государственной земли на более чем 160 млн грн

говорится в сообщении.

НАБУ сообщает, что весной 2021 года во время корпоративного конфликта между экс-нардепом и застройщицей за контроль над рынком "Столичный" в пригороде Киева у последней возник умысел по выводу активов рынка на подконтрольных лиц.

"Для этого служащие Госгеокадастра изменили целевое назначение земли рынка, часть которой разделили на девять участков по 2 га и передали в собственность заранее определенных лиц, а затем продали трем связанным с застройщицей обществам. Впоследствии стороны урегулировали конфликт подписанием "понятийки" относительно совместного использования земли рынка. А в сентябре 2021 года доверенное лицо экс-избранника вошло в состав бенефициаров обществ-владельцев земельных участков", - заявляет НАБУ.

Дополнение

Бывший народный депутат от "Партии регионов" с сообщниками подозреваются в присвоении 18 га земель государственной собственности на более чем 160 млн гривен.

Незаконно передал в частную собственность 64 га земель: экс-начальнику ГУ Госгеокадастра Хмельницкой области объявили подозрение05.09.25, 12:06 • 4956 просмотров

Анна Мурашко

