Экс-нардеп от "Партии регионов" Иванющенко объявлен в розыск - НАБУ

В розыск объявлен экс-нардеп от "Партии регионов" Юрий Иванющенко, подозреваемый в легализации 18 га государственной земли на более чем 160 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на НАБУ. НАБУ объявило в розыск экс-нардепа от Партии Регионов, подозреваемого в легализации 18 га государственной земли на более чем 160 млн грн говорится в сообщении. НАБУ сообщает, что весной 2021 года во время корпоративного конфликта между экс-нардепом и застройщицей за контроль над рынком "Столичный" в пригороде Киева у последней возник умысел по выводу активов рынка на подконтрольных лиц. "Для этого служащие Госгеокадастра изменили целевое назначение земли рынка, часть которой разделили на девять участков по 2 га и передали в собственность заранее определенных лиц, а затем продали трем связанным с застройщицей обществам. Впоследствии стороны урегулировали конфликт подписанием "понятийки" относительно совместного использования земли рынка. А в сентябре 2021 года доверенное лицо экс-избранника вошло в состав бенефициаров обществ-владельцев земельных участков", - заявляет НАБУ.