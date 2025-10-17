$41.640.12
Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп
16:16 • 10136 перегляди
Трамп не виключив відправку Tomahawk Україні: CNN дізналося деталі розмови президента США з путіним
14:20 • 14242 перегляди
Профільний комітет рекомендував проєкт Бюджету-2026 до першого читання: розгляд очікують 21-22 жовтня
Ексклюзив
13:38 • 17420 перегляди
У комітеті ВР з нацбезпеки оцінили рівень мобілізації в УкраїніVideo
12:25 • 12338 перегляди
Трамп на Алясці ледь не покинув зустріч, коли путін почав розводити "історичні" тиради та не захотів миру – FT
Ексклюзив
17 жовтня, 11:59 • 16043 перегляди
Олена Сосєдка: Ми вчилися на практиці, а вони у TikTok. Чому діти знають про гроші більше, ніж ми в їхньому віці?
17 жовтня, 11:57 • 13967 перегляди
Угорщина повинна виконати ордер МКС на арешт путіна - МЗС Німеччини
17 жовтня, 11:03 • 15123 перегляди
Активний циклон принесе дощі і похолодання в Україну: прогноз погоди до кінця тижня
Ексклюзив
17 жовтня, 08:14 • 20939 перегляди
На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 51121 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Двоє українців заперечують звинувачення у підпалах майна, пов’язаного з прем’єром Великої Британії – Тhe Guardian

Київ • УНН

 • 878 перегляди

Двоє українців та румун українського походження не визнали себе винними у змові з метою підпалу майна, пов’язаного з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером. Підпали відбулися у квітні-травні 2025 року, ніхто не постраждав, справу не розцінюють як тероризм.

Двоє українців заперечують звинувачення у підпалах майна, пов’язаного з прем’єром Великої Британії – Тhe Guardian

У Лондоні двоє українців, Роман Лавринович та Петро Починок, у п’ятницю не визнали себе винними у змові з метою підпалу майна, пов’язаного з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Разом із ними обвинувачують Станіслава Карпюка, громадянина Румунії українського походження, який також не визнав провину. Про це йдеться у матеріалі Тhe Guardian, пише УНН.

Деталі

За даними прокуратури, підпали відбулися на півночі Лондона у період з квітня по травень 2025 року, але ніхто не постраждав. Зокрема, 8 травня було підпалено автомобіль Toyota RAV4, яким раніше володів Стармер, неподалік від його колишнього будинку. 11 та 12 травня вогонь пошкодив двері будинку, де він раніше жив. Прокуратура наголосила, що справу не розцінюють як тероризм.

Британія з'ясовує, чи причетна росія до підпалів майна Стармера - FT24.05.25, 13:49 • 4868 переглядiв

Сам Стармер назвав інциденти "нападом на всіх нас, на демократію та цінності, які ми відстоюємо". Судовий розгляд справи призначено на 27 квітня 2026 року.

Нагадаємо

12 травня вночі сталася пожежа в будинку, який належить очільнику британського уряду Кіру Стармеру, в районі Кентіш-Таун. Пожежу загасили, обійшлося без постраждалих.

13 травня у Лондоні затримали 21-річного чоловіка за підозрою у підпалі будинку британського прем'єра. Також розслідуються інші інциденти, пов'язані з підпалом майна, яке належить Стармеру.

Степан Гафтко

Новини Світу
Війна в Україні
Кір Стармер
The Guardian
Велика Британія
Лондон