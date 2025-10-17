Двоє українців заперечують звинувачення у підпалах майна, пов’язаного з прем’єром Великої Британії – Тhe Guardian
Київ • УНН
Двоє українців та румун українського походження не визнали себе винними у змові з метою підпалу майна, пов’язаного з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером. Підпали відбулися у квітні-травні 2025 року, ніхто не постраждав, справу не розцінюють як тероризм.
У Лондоні двоє українців, Роман Лавринович та Петро Починок, у п’ятницю не визнали себе винними у змові з метою підпалу майна, пов’язаного з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Разом із ними обвинувачують Станіслава Карпюка, громадянина Румунії українського походження, який також не визнав провину. Про це йдеться у матеріалі Тhe Guardian, пише УНН.
Деталі
За даними прокуратури, підпали відбулися на півночі Лондона у період з квітня по травень 2025 року, але ніхто не постраждав. Зокрема, 8 травня було підпалено автомобіль Toyota RAV4, яким раніше володів Стармер, неподалік від його колишнього будинку. 11 та 12 травня вогонь пошкодив двері будинку, де він раніше жив. Прокуратура наголосила, що справу не розцінюють як тероризм.
Сам Стармер назвав інциденти "нападом на всіх нас, на демократію та цінності, які ми відстоюємо". Судовий розгляд справи призначено на 27 квітня 2026 року.
Нагадаємо
12 травня вночі сталася пожежа в будинку, який належить очільнику британського уряду Кіру Стармеру, в районі Кентіш-Таун. Пожежу загасили, обійшлося без постраждалих.
13 травня у Лондоні затримали 21-річного чоловіка за підозрою у підпалі будинку британського прем'єра. Також розслідуються інші інциденти, пов'язані з підпалом майна, яке належить Стармеру.