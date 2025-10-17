Двое украинцев отрицают обвинения в поджогах имущества, связанного с премьером Великобритании – The Guardian
Киев • УНН
Двое украинцев и румын украинского происхождения не признали себя виновными в сговоре с целью поджога имущества, связанного с премьер-министром Британии Киром Стармером. Поджоги произошли в апреле-мае 2025 года, никто не пострадал, дело не расценивается как терроризм.
В Лондоне двое украинцев, Роман Лавринович и Петр Починок, в пятницу не признали себя виновными в сговоре с целью поджога имущества, связанного с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Вместе с ними обвиняют Станислава Карпюка, гражданина Румынии украинского происхождения, который также не признал вину. Об этом говорится в материале The Guardian, пишет УНН.
Детали
По данным прокуратуры, поджоги произошли на севере Лондона в период с апреля по май 2025 года, но никто не пострадал. В частности, 8 мая был подожжен автомобиль Toyota RAV4, которым ранее владел Стармер, неподалеку от его бывшего дома. 11 и 12 мая огонь повредил двери дома, где он ранее жил. Прокуратура подчеркнула, что дело не расценивается как терроризм.
Сам Стармер назвал инциденты "нападением на всех нас, на демократию и ценности, которые мы отстаиваем". Судебное разбирательство дела назначено на 27 апреля 2026 года.
Напомним
12 мая ночью произошел пожар в доме, принадлежащем главе британского правительства Киру Стармеру, в районе Кентиш-Таун. Пожар потушили, обошлось без пострадавших.
13 мая в Лондоне задержали 21-летнего мужчину по подозрению в поджоге дома британского премьера. Также расследуются другие инциденты, связанные с поджогом имущества, которое принадлежит Стармеру.