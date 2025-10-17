$41.640.12
17:29
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
16:16
Трамп не исключил отправку Tomahawk Украине: CNN узнало детали разговора президента США с путиным
14:20
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
13:38
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в УкраинеVideo
12:25
Трамп на Аляске чуть не покинул встречу, когда Путин начал разводить "исторические" тирады и не захотел мира – FT
Эксклюзив
11:59
Елена Соседка: Мы учились на практике, а они в TikTok. Почему дети знают о деньгах больше, чем мы в их возрасте?
11:57
Венгрия должна выполнить ордер МУС на арест Путина - МИД Германии
17 октября, 11:03
Активный циклон принесет дожди и похолодание в Украину: прогноз погоды до конца недели
Эксклюзив
17 октября, 08:14
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
Эксклюзив
17 октября, 07:15
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Двое украинцев отрицают обвинения в поджогах имущества, связанного с премьером Великобритании – The Guardian

Киев • УНН

 • 778 просмотра

Двое украинцев и румын украинского происхождения не признали себя виновными в сговоре с целью поджога имущества, связанного с премьер-министром Британии Киром Стармером. Поджоги произошли в апреле-мае 2025 года, никто не пострадал, дело не расценивается как терроризм.

Двое украинцев отрицают обвинения в поджогах имущества, связанного с премьером Великобритании – The Guardian

В Лондоне двое украинцев, Роман Лавринович и Петр Починок, в пятницу не признали себя виновными в сговоре с целью поджога имущества, связанного с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Вместе с ними обвиняют Станислава Карпюка, гражданина Румынии украинского происхождения, который также не признал вину. Об этом говорится в материале The Guardian, пишет УНН.

Детали

По данным прокуратуры, поджоги произошли на севере Лондона в период с апреля по май 2025 года, но никто не пострадал. В частности, 8 мая был подожжен автомобиль Toyota RAV4, которым ранее владел Стармер, неподалеку от его бывшего дома. 11 и 12 мая огонь повредил двери дома, где он ранее жил. Прокуратура подчеркнула, что дело не расценивается как терроризм.

Британия выясняет, причастна ли россия к поджогам имущества Стармера - FT24.05.25, 13:49 • 4868 просмотров

Сам Стармер назвал инциденты "нападением на всех нас, на демократию и ценности, которые мы отстаиваем". Судебное разбирательство дела назначено на 27 апреля 2026 года.

Напомним

12 мая ночью произошел пожар в доме, принадлежащем главе британского правительства Киру Стармеру, в районе Кентиш-Таун. Пожар потушили, обошлось без пострадавших.

13 мая в Лондоне задержали 21-летнего мужчину по подозрению в поджоге дома британского премьера. Также расследуются другие инциденты, связанные с поджогом имущества, которое принадлежит Стармеру.

Степан Гафтко

Новости Мира
Война в Украине
Кир Стармер
Хранитель
Великобритания
Лондон