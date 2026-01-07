ДП "Ліси України" підбило підсумки продажу новорічних ялинок

Державне підприємство "Ліси України" за підсумками цьогорічної ялинкової кампанії реалізувало 91,4 тис. новорічних дерев. Найбільший попит на ялинки зафіксували у Волинській та Рівненській областях, тоді як найменше новорічних дерев придбали в Одеській та Миколаївській областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу "Лісів України".

Деталі

Цьогорічна ялинкова кампанія стартувала на початку грудня. Упродовж сезону найбільший попит на новорічні дерева зафіксували у Волинській та Рівненській областях, де було реалізовано понад 25 тисяч ялинок. Ще близько 25 тисяч дерев сумарно продали у Вінницькій, Кіровоградській та Черкаській областях. Понад 19 тисяч ялинок придбали жителі Чернігівської та Сумської областей. Найменші обсяги продажів зафіксували в Одеській та Миколаївській областях — у цих регіонах реалізували лише 625 дерев.

Продаж новорічних ялинок здійснювався через широку мережу роздрібної торгівлі: філії підприємства організували понад 300 торгових майданчиків по всій Україні. Крім того, громадяни мали можливість придбати ялинки безпосередньо у лісництвах.

Новорічні ялинки продавалися за соціальними цінами, які були суттєво нижчими за вартість на приватних ярмарках. Середня ціна одного дерева становила 180 гривень з ПДВ. Остаточна вартість залежала від регіону продажу — найнижчі ціни пропонували у найбільш лісистих областях, а також від виду новорічного дерева та його розміру.

"Цікавий факт: найдешевшу ялинку продали за 84 гривні, а найдорожча обійшлась покупцеві у 3600 гривень", - зазначає пресслужба.

Загальний дохід від реалізації новорічних ялинок становив 16,5 млн гривень. Майже половина цієї суми надійшла до державного бюджету у вигляді податків і обов’язкових платежів.

Кошти, отримані від продажу новорічних дерев, також поповнюють місцеві бюджети та спрямовуються на відновлення лісів, їх охорону й захист. У цілому за підсумками 2025 року державне підприємство "Ліси України" сплатило понад 15 млрд гривень податків, що стало абсолютним рекордом за весь період його діяльності.

Українці стали рідше купувати живі ялинки