ГП "Леса Украины" подвело итоги продажи новогодних елок
Киев • УНН
Государственное предприятие "Леса Украины" реализовало 91,4 тыс. новогодних деревьев, получив 16,5 млн гривен дохода. Наибольший спрос зафиксирован в Волынской и Ровенской областях, а наименьший — в Одесской и Николаевской.
Государственное предприятие "Леса Украины" по итогам нынешней елочной кампании реализовало 91,4 тыс. новогодних деревьев. Наибольший спрос на елки зафиксировали в Волынской и Ровенской областях, тогда как меньше всего новогодних деревьев приобрели в Одесской и Николаевской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Лесов Украины".
Подробности
Нынешняя елочная кампания стартовала в начале декабря. В течение сезона наибольший спрос на новогодние деревья зафиксировали в Волынской и Ровенской областях, где было реализовано более 25 тысяч елок. Еще около 25 тысяч деревьев суммарно продали в Винницкой, Кировоградской и Черкасской областях. Более 19 тысяч елок приобрели жители Черниговской и Сумской областей. Наименьшие объемы продаж зафиксировали в Одесской и Николаевской областях — в этих регионах реализовали лишь 625 деревьев.
Продажа новогодних елок осуществлялась через широкую сеть розничной торговли: филиалы предприятия организовали более 300 торговых площадок по всей Украине. Кроме того, граждане имели возможность приобрести елки непосредственно в лесничествах.
Новогодние елки продавались по социальным ценам, которые были существенно ниже стоимости на частных ярмарках. Средняя цена одного дерева составляла 180 гривен с НДС. Окончательная стоимость зависела от региона продажи — самые низкие цены предлагали в наиболее лесистых областях, а также от вида новогоднего дерева и его размера.
"Интересный факт: самую дешевую елку продали за 84 гривны, а самая дорогая обошлась покупателю в 3600 гривен", - отмечает пресс-служба.
Общий доход от реализации новогодних елок составил 16,5 млн гривен. Почти половина этой суммы поступила в государственный бюджет в виде налогов и обязательных платежей.
Средства, полученные от продажи новогодних деревьев, также пополняют местные бюджеты и направляются на восстановление лесов, их охрану и защиту. В целом по итогам 2025 года государственное предприятие "Леса Украины" уплатило более 15 млрд гривен налогов, что стало абсолютным рекордом за весь период его деятельности.
