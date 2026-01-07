ГП "Леса Украины" подвело итоги продажи новогодних елок

$42.560.14
49.800.29
ukenru
Эксклюзив
16:27 • 866 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
16:11 • 1864 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
14:21 • 3364 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
13:11 • 10387 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 15701 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
11:31 • 21616 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
7 января, 10:27 • 22187 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
7 января, 10:05 • 22885 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
7 января, 09:26 • 17997 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
7 января, 09:20 • 17056 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
2.5м/с
91%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Часть больниц и электротранспорт во Львове отключили от электричества: Садовый обратился в Кабмин7 января, 07:01 • 14728 просмотра
Подпольная школа с воспитанием детей в духе "русского мира": прокуратура сообщила о начале расследования7 января, 07:23 • 15694 просмотра
Протесты в Иране: под контроль митингующих перешел город АбдананVideo7 января, 08:15 • 31094 просмотра
"Знали заранее": начальник Львовской ОВА прокомментировал отключение света во Львове, несмотря на запрет Кабмина7 января, 10:32 • 24986 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы11:57 • 16399 просмотра
публикации
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"12:23 • 12816 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы11:57 • 16517 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
11:31 • 21613 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 67548 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 105086 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Андрей Гнатов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Париж
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN14:22 • 2008 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 38006 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 57835 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 100343 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 91880 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дія (сервис)
The New York Times
Дипломатка

ГП "Леса Украины" подвело итоги продажи новогодних елок

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Государственное предприятие "Леса Украины" реализовало 91,4 тыс. новогодних деревьев, получив 16,5 млн гривен дохода. Наибольший спрос зафиксирован в Волынской и Ровенской областях, а наименьший — в Одесской и Николаевской.

ГП "Леса Украины" подвело итоги продажи новогодних елок

Государственное предприятие "Леса Украины" по итогам нынешней елочной кампании реализовало 91,4 тыс. новогодних деревьев. Наибольший спрос на елки зафиксировали в Волынской и Ровенской областях, тогда как меньше всего новогодних деревьев приобрели в Одесской и Николаевской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Лесов Украины".

Подробности

Нынешняя елочная кампания стартовала в начале декабря. В течение сезона наибольший спрос на новогодние деревья зафиксировали в Волынской и Ровенской областях, где было реализовано более 25 тысяч елок. Еще около 25 тысяч деревьев суммарно продали в Винницкой, Кировоградской и Черкасской областях. Более 19 тысяч елок приобрели жители Черниговской и Сумской областей. Наименьшие объемы продаж зафиксировали в Одесской и Николаевской областях — в этих регионах реализовали лишь 625 деревьев.

Продажа новогодних елок осуществлялась через широкую сеть розничной торговли: филиалы предприятия организовали более 300 торговых площадок по всей Украине. Кроме того, граждане имели возможность приобрести елки непосредственно в лесничествах.

Новогодние елки продавались по социальным ценам, которые были существенно ниже стоимости на частных ярмарках. Средняя цена одного дерева составляла 180 гривен с НДС. Окончательная стоимость зависела от региона продажи — самые низкие цены предлагали в наиболее лесистых областях, а также от вида новогоднего дерева и его размера.

"Интересный факт: самую дешевую елку продали за 84 гривны, а самая дорогая обошлась покупателю в 3600 гривен", - отмечает пресс-служба.

Общий доход от реализации новогодних елок составил 16,5 млн гривен. Почти половина этой суммы поступила в государственный бюджет в виде налогов и обязательных платежей.

Средства, полученные от продажи новогодних деревьев, также пополняют местные бюджеты и направляются на восстановление лесов, их охрану и защиту. В целом по итогам 2025 года государственное предприятие "Леса Украины" уплатило более 15 млрд гривен налогов, что стало абсолютным рекордом за весь период его деятельности.

Украинцы стали реже покупать живые елки27.12.25, 12:29 • 4197 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоЭкономика
Новый год
Государственный бюджет
Ровненская область
Винницкая область
Николаевская область
Сумская область
Черкасская область
Кировоградская область
Одесская область
Волынская область
Черниговская область
Украина