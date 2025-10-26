Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня

Початок нового тижня в Україні буде прохолодним та з періодичними дощами, а ось з четверга-п'ятниці в більшості областей передбачається потепління та прояснення. Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Понеділок буде з дощами і навіть сильними у центральній частині України (окрім Вінниччини), на півдні та в східних областях, а також на Сумщині. Циклон

За її словами, до дощів приєднається сильний південно-східний вітер. На заході, півночі та вже згадуваній Вінниччині у понеділок істотних опадів не очікується.

Температура повітря протягом дня буде 27-го жовтня невисокою, +7+12 градусів, хіба що на півдні та на південному сході тепліше, +12+16 градусів.

У Києві в понеділок без дощу, вдень стовпчики термометрів ледве досягнуть +8+10 градусів.

Перша половина тижня буде в Україні прохолодною та з періодичними дощами, обігрів додатковий (у міру) не завадить, а ось з четверга-п'ятниці в більшості областей передбачається потепління та прояснення. Синоптична ситуація найближча - досить комфортна, тому не беріть до уваги апокаліптичних пліток, панікерів та маніпуляторів. Осінь йде поважно, недодає у понеділок сонця чи тепла, додасть у п'ятницю-суботу