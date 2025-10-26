Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели

Начало новой недели в Украине будет прохладным и с периодическими дождями, а вот с четверга-пятницы в большинстве областей предполагается потепление и прояснение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.

Понедельник будет с дождями и даже сильными в центральной части Украины (кроме Винницкой области), на юге и в восточных областях, а также в Сумской области. Циклон - сообщила Диденко.

По ее словам, к дождям присоединится сильный юго-восточный ветер. На западе, севере и уже упомянутой Винницкой области в понедельник существенных осадков не ожидается.

Температура воздуха в течение дня 27 октября будет невысокой, +7+12 градусов, разве что на юге и на юго-востоке теплее, +12+16 градусов.

В Киеве в понедельник без дождя, днем столбики термометров едва достигнут +8+10 градусов.

Первая половина недели будет в Украине прохладной и с периодическими дождями, обогрев дополнительный (в меру) не помешает, а вот с четверга-пятницы в большинстве областей предполагается потепление и прояснение. Синоптическая ситуация ближайшая - достаточно комфортная, поэтому не принимайте во внимание апокалиптические сплетни, паникеров и манипуляторов. Осень идет важно, недодает в понедельник солнца или тепла, добавит в пятницу-субботу - резюмировала Диденко.

Активный циклон принесет дожди и похолодание в Украину: прогноз погоды до конца недели