11:39 • 2600 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
10:52 • 8882 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
10:49 • 10408 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
10:21 • 10809 просмотра
Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб
Эксклюзив
10:00 • 18744 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
09:07 • 11246 просмотра
Громкое ограбление Лувра: Le Figaro сообщает о задержании двух подозреваемых
08:50 • 11652 просмотра
В Украине за неделю заключили более 3300 браков: где больше всего
07:48 • 14990 просмотра
ВСУ освободили три села в Донецкой области и отбросили врага возле трех других - DeepState
25 октября, 19:33 • 36249 просмотра
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
25 октября, 11:59 • 65461 просмотра
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Эксклюзивы
Число пострадавших в результате атаки на Киев возросло до 26 человек, среди них много детей26 октября, 02:41 • 43301 просмотра
Жена Макрона Брижит по ошибке появилась на налоговом портале под мужским именем: начато расследование26 октября, 03:16 • 11608 просмотра
Украина перешла на зимнее время26 октября, 04:00 • 4850 просмотра
Ночная атака на Киев: трое погибших, десятки пострадавшихPhoto26 октября, 05:24 • 32890 просмотра
Число пострадавших в результате ночной атаки на Киев возросло до 32 человек09:16 • 12531 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
10:00 • 18736 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 57251 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 85323 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 68662 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 89629 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Виталий Кличко
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Париж
Малайзия
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 31537 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 37533 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 38028 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 38886 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 41453 просмотра
Техника
Отопление
Северный поток — 2
Социальная сеть
Золото

Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели

Киев • УНН

 • 2606 просмотра

Начало недели в Украине будет прохладным с периодическими дождями, особенно в центральной, южной и восточной частях. С четверга-пятницы ожидается потепление и прояснение в большинстве областей.

Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели

Начало новой недели в Украине будет прохладным и с периодическими дождями, а вот с четверга-пятницы в большинстве областей предполагается потепление и прояснение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.

Понедельник будет с дождями и даже сильными в центральной части Украины (кроме Винницкой области), на юге и в восточных областях, а также в Сумской области. Циклон

- сообщила Диденко.

По ее словам, к дождям присоединится сильный юго-восточный ветер. На западе, севере и уже упомянутой Винницкой области в понедельник существенных осадков не ожидается.

Температура воздуха в течение дня 27 октября будет невысокой, +7+12 градусов, разве что на юге и на юго-востоке теплее, +12+16 градусов.

В Киеве в понедельник без дождя, днем столбики термометров едва достигнут +8+10 градусов.

Первая половина недели будет в Украине прохладной и с периодическими дождями, обогрев дополнительный (в меру) не помешает, а вот с четверга-пятницы в большинстве областей предполагается потепление и прояснение. Синоптическая ситуация ближайшая - достаточно комфортная, поэтому не принимайте во внимание апокалиптические сплетни, паникеров и манипуляторов. Осень идет важно, недодает в понедельник солнца или тепла, добавит в пятницу-субботу

- резюмировала Диденко.

Активный циклон принесет дожди и похолодание в Украину: прогноз погоды до конца недели17.10.25, 14:03 • 15638 просмотров

Антонина Туманова

Погода и окружающая среда
Отопление
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Винницкая область
Сумская область
Украина
Киев