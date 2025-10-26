"Добра, щира, усміхнена": у Києві через атаку рф 26 жовтня загинули Анастасія Маслій і її мама

$41.900.00
48.550.00
ukenru
15:25 • 6828 перегляди
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
14:28 • 11617 перегляди
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
11:39 • 13752 перегляди
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Ексклюзив
26 жовтня, 10:52 • 21879 перегляди
ДТП з пасажирським та військовим автобусами: стали відомі деталі події
26 жовтня, 10:49 • 19479 перегляди
Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин
26 жовтня, 10:21 • 17708 перегляди
Ворог накопичив 200 військових у Покровську, тривають стрілецькі бої - Генштаб
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 31285 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
26 жовтня, 09:07 • 13656 перегляди
Гучне пограбування Лувру: Le Figaro повідомляє про затримання двох підозрюваних
26 жовтня, 08:50 • 13459 перегляди
В Україні за тиждень уклали понад 3300 шлюбів: де найбільше
26 жовтня, 07:48 • 15893 перегляди
ЗСУ звільнили три села на Донеччині та відкинули ворога біля трьох інших - DeepState
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
72%
742мм
Популярнi новини
Джон Бон Джові знову з’явиться на сцені після важкої операції26 жовтня, 07:57 • 9084 перегляди
Кількість постраждалих від атаки рф на столицю зросла до 31, наймолодшій - 4 роки26 жовтня, 08:10 • 13988 перегляди
Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Київ зросла до 32 осіб26 жовтня, 09:16 • 20241 перегляди
Столицю рф, ймовріно, оточили багаторівневою системою ППО: у мережі показали картуVideo12:45 • 8634 перегляди
В мережі показали, як москву оточили багаторівневою системою ППОPhoto13:10 • 6370 перегляди
Публікації
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 31286 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 64793 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 91445 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 74752 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 95280 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Музикант
Гітанас Науседа
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Кривий Ріг
Дніпропетровська область
Донецька область
Реклама
УНН Lite
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 35330 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ25 жовтня, 07:29 • 41621 перегляди
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде25 жовтня, 06:14 • 41890 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55 • 42547 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"24 жовтня, 12:41 • 45068 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ракетна система С-400
С-300
Опалення

"Добра, щира, усміхнена": у Києві через атаку рф 26 жовтня загинули Анастасія Маслій і її мама

Київ • УНН

 • 2308 перегляди

Дівчина закінчила ліцей "Лідер" в 2023 році, мала мрії і плани на майбутнє.

"Добра, щира, усміхнена": у Києві через атаку рф 26 жовтня загинули Анастасія Маслій і її мама

Внаслідок російської атаки 26 жовтня на Київ загинули випускниця Києво-Печерського ліцею "Лідер" Анастасія Маслій і її мама. Про це ліцей повідомив у Facebook, передає УНН.

Деталі

Дівчина закінчила ліцей в 2023 році: як і всі українці, вона мала мрії і плани на майбутнє. Її життя, а також життя її матері обірвались внаслідок влучання російського дрона у багатоповерхівку в Деснянському районі Києва.

У ліцеї зазначають, що неможливо знайти слова, щоб описати цей біль.

Згадуємо Настю як добру, щиру, усміхнену дівчину, якій ще жити і жити…

- пишуть учні та вчителі.

Нагадаємо

Близько 2:00 ночі 26 жовтня столицю України атакували ударними БПЛА. Внаслідок ворожої атаки загинуло троє людей.

Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки постраждали 32 особи, з них семеро госпіталізовано, включаючи двох дітей. Далі кількість постраждалих у Києві зросла до 33 чоловік.

Поліція Києва показала перші кадри після ворожого удару: правоохоронці залишалися поряд із громадянами навіть попри загрозу нових влучань.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКиївКримінал та НП
Повітряна тривога
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Україна
Київ