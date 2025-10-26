"Добра, щира, усміхнена": у Києві через атаку рф 26 жовтня загинули Анастасія Маслій і її мама

Внаслідок російської атаки 26 жовтня на Київ загинули випускниця Києво-Печерського ліцею "Лідер" Анастасія Маслій і її мама. Про це ліцей повідомив у Facebook, передає УНН.

Деталі

Дівчина закінчила ліцей в 2023 році: як і всі українці, вона мала мрії і плани на майбутнє. Її життя, а також життя її матері обірвались внаслідок влучання російського дрона у багатоповерхівку в Деснянському районі Києва.

У ліцеї зазначають, що неможливо знайти слова, щоб описати цей біль.

Згадуємо Настю як добру, щиру, усміхнену дівчину, якій ще жити і жити… - пишуть учні та вчителі.

Нагадаємо

Близько 2:00 ночі 26 жовтня столицю України атакували ударними БПЛА. Внаслідок ворожої атаки загинуло троє людей.

Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки постраждали 32 особи, з них семеро госпіталізовано, включаючи двох дітей. Далі кількість постраждалих у Києві зросла до 33 чоловік.

Поліція Києва показала перші кадри після ворожого удару: правоохоронці залишалися поряд із громадянами навіть попри загрозу нових влучань.