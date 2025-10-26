"Добрая, искренняя, улыбчивая": в Киеве из-за атаки рф 26 октября погибли Анастасия Маслий и ее мама

В результате российской атаки 26 октября на Киев погибли выпускница Киево-Печерского лицея "Лидер" Анастасия Маслий и ее мама. Об этом лицей сообщил в Facebook, передает УНН.

Подробности

Девушка окончила лицей в 2023 году: как и все украинцы, она имела мечты и планы на будущее. Ее жизнь, а также жизнь ее матери оборвались в результате попадания российского дрона в многоэтажку в Деснянском районе Киева.

В лицее отмечают, что невозможно найти слова, чтобы описать эту боль.

Вспоминаем Настю как добрую, искреннюю, улыбчивую девушку, которой еще жить и жить… - пишут ученики и учителя.

Напомним

Около 2:00 ночи 26 октября столицу Украины атаковали ударными БПЛА. В результате вражеской атаки погибли трое человек.

Позже стало известно, что в результате атаки пострадали 32 человека, из них семеро госпитализированы, включая двух детей. Далее количество пострадавших в Киеве возросло до 33 человек.

Полиция Киева показала первые кадры после вражеского удара: правоохранители оставались рядом с гражданами даже несмотря на угрозу новых попаданий.