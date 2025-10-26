$41.900.00
15:25 • 6082 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
14:28 • 10948 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
11:39 • 13331 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
26 октября, 10:52 • 21446 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
26 октября, 10:49 • 19157 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
26 октября, 10:21 • 17622 просмотра
Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 30960 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
26 октября, 09:07 • 13618 просмотра
Громкое ограбление Лувра: Le Figaro сообщает о задержании двух подозреваемых
26 октября, 08:50 • 13439 просмотра
В Украине за неделю заключили более 3300 браков: где больше всего
26 октября, 07:48 • 15878 просмотра
ВСУ освободили три села в Донецкой области и отбросили врага возле трех других - DeepState
публикации
Эксклюзивы
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать
25 октября, 09:55
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ
24 октября, 16:47
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47
"Добрая, искренняя, улыбчивая": в Киеве из-за атаки рф 26 октября погибли Анастасия Маслий и ее мама

Киев • УНН

 • 2026 просмотра

Девушка окончила лицей "Лидер" в 2023 году, имела мечты и планы на будущее.

"Добрая, искренняя, улыбчивая": в Киеве из-за атаки рф 26 октября погибли Анастасия Маслий и ее мама

В результате российской атаки 26 октября на Киев погибли выпускница Киево-Печерского лицея "Лидер" Анастасия Маслий и ее мама. Об этом лицей сообщил в Facebook, передает УНН.

Подробности

Девушка окончила лицей в 2023 году: как и все украинцы, она имела мечты и планы на будущее. Ее жизнь, а также жизнь ее матери оборвались в результате попадания российского дрона в многоэтажку в Деснянском районе Киева.

В лицее отмечают, что невозможно найти слова, чтобы описать эту боль.

Вспоминаем Настю как добрую, искреннюю, улыбчивую девушку, которой еще жить и жить…

- пишут ученики и учителя.

Напомним

Около 2:00 ночи 26 октября столицу Украины атаковали ударными БПЛА. В результате вражеской атаки погибли трое человек.

Позже стало известно, что в результате атаки пострадали 32 человека, из них семеро госпитализированы, включая двух детей. Далее количество пострадавших в Киеве возросло до 33 человек.

Полиция Киева показала первые кадры после вражеского удара: правоохранители оставались рядом с гражданами даже несмотря на угрозу новых попаданий.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКиевКриминал и ЧП
Воздушная тревога
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Украина
Киев