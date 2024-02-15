До "Дія.City" вже приєдналось понад 100 defense-tech компаній: серед них відомі міжнародні підприємства

До Дія.City приєдналося понад 100 defense-tech компаній серед яких не тільки українські розробники, а й великі міжнародні компанії. Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

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За словами Федорова, сьогодні можна спостерігати справжній бум оборонних технологій в Україні.

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Торік ми відкрили доступ для таких компаній до "Дія.City" І вже маємо перші результати — у просторі понад 100 компаній, які створюють технології Перемоги. Важливо, що це не тільки українські розробники, а й великі міжнародні гравці defense-tech сектору