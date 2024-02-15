До "Дія.City" вже приєдналось понад 100 defense-tech компаній: серед них відомі міжнародні підприємства
Київ • УНН
Україна активізувала розвиток оборонних технологій: понад 100 компаній приєдналися до "Дія.City", в тому числі великі міжнародні гравці, які створюють безпілотники, тренажери та прилади нічного бачення для підтримки українських військових.
До Дія.City приєдналося понад 100 defense-tech компаній серед яких не тільки українські розробники, а й великі міжнародні компанії. Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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За словами Федорова, сьогодні можна спостерігати справжній бум оборонних технологій в Україні.
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Торік ми відкрили доступ для таких компаній до "Дія.City" І вже маємо перші результати — у просторі понад 100 компаній, які створюють технології Перемоги. Важливо, що це не тільки українські розробники, а й великі міжнародні гравці defense-tech сектору
Зокрема до "Дія.City" приєднались:
- Quantum Systems, німецький виробник, який відкриватиме R&D-центр в Україні та подарував нам 100 дронів.
- Компанія Logics7, що створила симулятор вогневої підготовки та натренувала вже 45+ тисяч військових.
- Jupiter Aircraft, які створюють дрон нового покоління, що літатиме на великі відстані.
- американська компанія ATN Corporation, яка виробляє прилади нічного бачення, біноклі та тактичні ліхтарі. ATN є одним із найбільших постачальників тепловізорів для ЗСУ.
- - Ailand Systems, що створюють розумні автономні дрони для розмінування.
Нагадаємо
Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки й технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна за пів року наздогнала росію за кількістю дронів-камікадзе дальнього радіуса.
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