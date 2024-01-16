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У Міноборони закликали уряди країн НАТО посилювати співпрацю в оборонних інноваціях

У Міноборони закликали уряди країн НАТО посилювати співпрацю в оборонних інноваціях

Київ • УНН

 • 24890 перегляди

Заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко закликала уряди країн НАТО посилити співпрацю в галузі оборонних інновацій, включаючи оптичні системи наведення або інтелектуальні самонавідні боєприпаси для безпілотних літальних апаратів.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко закликала уряди країн НАТО посилювати співпрацю в оборонних інноваціях – наприклад, оптичних систем наведення або розумних самонавідних боєприпасів для БПЛА. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міноборони.

Деталі

Так, Черногоренко взяла участь у засіданні комітету з інновацій та гібридних загроз у штаб-квартирі НАТО в межах діяльності Ради Україна-НАТО.

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації ознайомила учасників комітету з пріоритетами міністерства у сфері інновацій та кіберзахисту.

Окремо вона звернула увагу на технології, яких потребує Україна, щоб змінити "правила гри" на полі бою.

Ми закликаємо інженерні спільноти та уряди посилювати співпрацю у розвитку спроможностей у сфері оборонних інновацій – наприклад, оптичних систем наведення або розумних самонавідних боєприпасів для наших БПЛА. Ми закликаємо галузь, інженерні спільноти та уряди посилювати співпрацю як у розвитку можливостей у цих сферах, так і в оцінці перспективних технологій. Нам потрібно разом трансформуватися, щоб забезпечити відповідність спроможностей наших Сил оборони вимогам сучасного поля бою

– наголосила Черногоренко.

Окремо Черногоренко згадала про ІТ-коаліцію, коаліцію дронів та РЕБ і запросила країни-учасниці Комітету доєднатися до цих ініціатив. міністерство оборони України готове зробити свій внесок у розробку Дорожньої карти Україна-НАТО зі співробітництва у сфері інновацій.

"Міністерство оборони зацікавлене у проведенні спільного інноваційного заходу Україна-НАТО із залученням екосистем України та Альянсу. Така подія налагодить зв’язки між Україною та нашими партнерами й призведе до спільного розвитку спроможностей, обміну досвідом або відкриття доступу до нових технологій для наших Сил оборони", – підсумувала Черногоренко.

Доповнення

Умєров обговорив із міністром оборони Латвії нарощування виробництва БПЛА.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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