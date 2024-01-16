У Міноборони закликали уряди країн НАТО посилювати співпрацю в оборонних інноваціях

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко закликала уряди країн НАТО посилювати співпрацю в оборонних інноваціях – наприклад, оптичних систем наведення або розумних самонавідних боєприпасів для БПЛА. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міноборони.

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Так, Черногоренко взяла участь у засіданні комітету з інновацій та гібридних загроз у штаб-квартирі НАТО в межах діяльності Ради Україна-НАТО.

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації ознайомила учасників комітету з пріоритетами міністерства у сфері інновацій та кіберзахисту.

Окремо вона звернула увагу на технології, яких потребує Україна, щоб змінити "правила гри" на полі бою.

Ми закликаємо інженерні спільноти та уряди посилювати співпрацю у розвитку спроможностей у сфері оборонних інновацій – наприклад, оптичних систем наведення або розумних самонавідних боєприпасів для наших БПЛА. Ми закликаємо галузь, інженерні спільноти та уряди посилювати співпрацю як у розвитку можливостей у цих сферах, так і в оцінці перспективних технологій. Нам потрібно разом трансформуватися, щоб забезпечити відповідність спроможностей наших Сил оборони вимогам сучасного поля бою