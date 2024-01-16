В Минобороны призвали правительства стран НАТО усиливать сотрудничество в оборонных инновациях

"Если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами" - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Конгресс США принять соглашение о финансировании для увеличения военной помощи Украине, предупредив о больших расходах, если Украина проиграет россии. Он также заявил, что Украина будет "воевать лопатами", если у нее закончится оружие.