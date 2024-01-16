В Минобороны призвали правительства стран НАТО усиливать сотрудничество в оборонных инновациях
Киев • УНН
Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко призвала правительства стран НАТО усилить сотрудничество в области оборонных инноваций, включая оптические системы наведения или интеллектуальные самонаводящиеся боеприпасы для беспилотных летательных аппаратов.
Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко призвала правительства стран НАТО усиливать сотрудничество в оборонных инновациях - например, оптических систем наведения или умных самонаводящихся боеприпасов для БПЛА. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.
Детали
Так, Черногоренко приняла участие в заседании комитета по инновациям и гибридным угрозам в штаб-квартире НАТО в рамках деятельности Совета Украина-НАТО.
Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации ознакомила участников комитета с приоритетами министерства в сфере инноваций и киберзащиты.
Отдельно она обратила внимание на технологии, в которых нуждается Украина, чтобы изменить "правила игры" на поле боя.
Мы призываем инженерные сообщества и правительства усиливать сотрудничество в развитии возможностей в сфере оборонных инноваций - например, оптических систем наведения или умных самонаводящихся боеприпасов для наших БПЛА. Мы призываем отрасль, инженерные сообщества и правительства усиливать сотрудничество как в развитии возможностей в этих сферах, так и в оценке перспективных технологий. Нам нужно вместе трансформироваться, чтобы обеспечить соответствие возможностей наших Сил обороны требованиям современного поля боя
Отдельно Черногоренко упомянула об ИТ-коалиции, коалиции дронов и РЭБ и пригласила страны-участницы Комитета присоединиться к этим инициативам. министерство обороны Украины готово внести свой вклад в разработку Дорожной карты Украина-НАТО по сотрудничеству в сфере инноваций.
"Министерство обороны заинтересовано в проведении совместного инновационного мероприятия Украина-НАТО с привлечением экосистем Украины и Альянса. Такое событие наладит связи между Украиной и нашими партнерами и приведет к совместному развитию возможностей, обмену опытом или открытию доступа к новым технологиям для наших Сил обороны", - подытожила Черногоренко.
Дополнение
Умеров обсудил с министром обороны Латвии наращивание производства БПЛА.
В Минобороны призвали правительства стран НАТО усиливать сотрудничество в оборонных инновациях
Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко призвала правительства стран НАТО усилить сотрудничество в области оборонных инноваций, включая оптические системы наведения или интеллектуальные самонаводящиеся боеприпасы для беспилотных летательных аппаратов.
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