К "Дія.City" уже присоединилось более 100 defense-tech компаний: среди них известные международные предприятия

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
  •  68684 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  163028 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  197509 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  169856 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  168596 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  194431 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  237985 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  242491 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  227860 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  326454 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
natoNATO
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
Loading...
Новости по теме

К "Дія.City" уже присоединилось более 100 defense-tech компаний: среди них известные международные предприятия

Украина активизировала развитие оборонных технологий: более 100 компаний присоединились к "Дія. City", в том числе крупные международные игроки, которые создают беспилотники, тренажеры и приборы ночного видения для поддержки украинских военных.

Война •   •  5907 просмотра
К "Дія.City" уже присоединилось более 100 defense-tech компаний: среди них известные международные предприятия

Производитель нефтедобывающего оборудования Weatherford внесен в список спонсоров войны

Ирландско-американский производитель нефтепромыслового оборудования Weatherford International был внесен в список международных спонсоров войны в Украине за продолжение деятельности в рф и уплату налогов, которые поддерживают российское правительство и армию.

Война •   •  6893 просмотра
Производитель нефтедобывающего оборудования Weatherford внесен в список спонсоров войны

Украина увеличила ежедневную добычу газа благодаря восстановлению старой скважины

Украина увеличила суточную добычу газа, восстановив старую скважину, которая теперь добывает более 340 000 кубометров газа в сутки.

Экономика •   •  4767 просмотра
Украина увеличила ежедневную добычу газа благодаря восстановлению старой скважины

На Волыни изъяли партию наркотиков на миллион гривен

Правоохранители изъяли наркотики на миллион гривен и задержали организатора наркогруппировки и трех его сообщников.

Криминал и ЧП •   •  5352 просмотра
На Волыни изъяли партию наркотиков на миллион гривен

Получение 55 тыс. долларов взятки: должностному лицу налоговой с Харьковщины сообщили о подозрении

Должностному лицу Государственной налоговой службы в Харьковской области сообщено о подозрении в подстрекательстве к даче взятки и вымогательстве неправомерной выгоды в размере 55 000 долларов от представителя юридического лица.

Криминал и ЧП •   •  5085 просмотра
Получение 55 тыс. долларов взятки: должностному лицу налоговой с Харьковщины сообщили о подозрении

Эминем станет сопродюсером документального фильма о культуре суперфанатов

Эминем выступит сопродюсером документального фильма "Stans" о суперфанах, который исследует отношения между артистами и их самыми преданными поклонниками на примере его культовой песни 2000 года и его собственных фанатов.

Культура •   •  5940 просмотра
Эминем станет сопродюсером документального фильма о культуре суперфанатов

В 2024 году на выборы в 50 странах придут более 2 миллиардов человек

В 2024 году выборы состоятся в более чем 50 странах, поэтому в этом году более 2 миллиардов избирателей будут выбирать свои правительства. В частности крупные выборы планируются в Индии, Европейском Союзе, россии, Иране и Соединенных Штатах.

Политика •   •  7468 просмотра
В 2024 году на выборы в 50 странах придут более 2 миллиардов человек

Три человека пострадали в результате утренней атаки рф на Хмельницкую область - ОВА

Три человека пострадали в Хмельницкой области Украины после того, как российские войска совершили ракетный обстрел, который повредил инфраструктуру и жилые дома.

Война •   •  9485 просмотра
Три человека пострадали в результате утренней атаки рф на Хмельницкую область - ОВА

Греция хочет играть активную роль в восстановлении Украины - глава МЗС страны

Греция хочет активно участвовать в восстановлении Украины и внести значительный вклад.

Война •   •  11887 просмотра
Греция хочет играть активную роль в восстановлении Украины - глава МЗС страны

На оккупированных территориях Донетчины обостряется гуманитарный кризис

Гуманитарный кризис на оккупированных территориях Донецкой области обостряется из-за высокого уровня безработицы, дефицита лекарств и товаров первой необходимости, перебоев с электро- и газоснабжением.

Война •   •  9970 просмотра
На оккупированных территориях Донетчины обостряется гуманитарный кризис