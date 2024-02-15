К "Дія.City" уже присоединилось более 100 defense-tech компаний: среди них известные международные предприятия

К Дія.City присоединилось более 100 defense-tech компаний среди которых не только украинские разработчики, но и крупные международные компании. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

По словам Федорова, сегодня можно наблюдать настоящий бум оборонных технологий в Украине.

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В прошлом году мы открыли доступ для таких компаний в "Дія.City" и уже есть первые результаты - в пространстве более 100 компаний, которые создают технологии Победы. Важно, что это не только украинские разработчики, но и крупные международные игроки defense-tech сектора - подчеркнул министр цифровой трансформации.

В частности к "Дія.City" присоединились:

Quantum Systems, немецкий производитель, который будет открывать R&D-центр в Украине и подарил нам 100 дронов.

Компания Logics7, создавшая симулятор огневой подготовки и натренировавшая уже 45+ тысяч военных.



Jupiter Aircraft, которые создают дрон нового поколения, который будет летать на большие расстояния.



американская компания ATN Corporation, которая производит приборы ночного видения, бинокли и тактические фонари. ATN является одним из крупнейших поставщиков тепловизоров для ВСУ.



- Ailand Systems, создающие умные автономные дроны для разминирования.



Напомним

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина за полгода догнала Россию по количеству дронов-камикадзе дальнего радиуса.

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