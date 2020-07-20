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Для армії розробляють новий бронежилет, але за техвимогами під одного скандального виробника

Для армії розробляють новий бронежилет, але за техвимогами під одного скандального виробника

Київ • УНН

 • 83780 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Нові моделі модульних бронежилетів, що розробляють для української армії на заміну військових “Корсарів”, не пройшли перші випробування в Міністерстві оборони України, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.

Журналісти також виявили, що нові технічні параметри Міноборони, за якими розробляють бронежилети для майбутніх закупівель, були прописані під конкретного виробника і з того часу нічого не змінилось.

Так, у 2016 році в Міноборони вирішили розробити новий модульний бронежилет з урахуванням світового передового досвіду. Він мав замінити бронежилети типу “Корсар”, які поставлені на озброєння української армії наказом міністра оборони у 2014 році. Для цього при міністерстві створили робочу групу, до складу якої увійшли посадовці і представники від різних фірм-виробників. Підприємства надали свої кращі зразки для тестування “в полі” — тестового носіння, щоб бійці носили ці вироби і потім залишили власні зауваження.

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Протягом 2018 року члени робочої групи створили проміжний документ під назвою “Технічний опис на дослідну партію”, де були чітко прописані конструкція майбутнього виробу для армії, балістичні та інші вимоги. У подальшому цей документ мав бути доопрацьований та виписані “Технічні специфікації” на бронежилет, які належали б Міністерству оборони та згідно з якими й проводилися б наступні закупівлі.

Проте в квітні 2019 року в міністерстві визначилися з новими технічними параметрами, за якими розроблятимуть бронежилети для майбутніх закупівель — без напрацювань робочої групи.

“І вони більше відповідають вимогам та можливостям конкретного виробника — підприємства „Темп-3000“, яке виробляє „Корсари“ та нині є єдиним постачальником бронежилетів для армії. З того часу зміни в документ не вносилися”, — йдеться у розслідуванні.

Зазначається, що відтоді відбулися мінімум два перші тестування потенційних нових бронежилетів для армії. І, одне з них, як виявили журналісти, не пройшло вдало.

Згідно з документами, участь у ньому взяли дві компанії — виробник “Темп-3000”, який виготовляє “Корсари”, та чеська фірма EccentriCITY INVEST s.r.o.

Від джерел у відомстві “Схеми” дізналися про результати балістичних випробувань — тобто, стрільб. В документах зазначено, що балістичний пакет — так званий “м’який захист” — чеських виробів “не витримав балістичні випробування”, не відповідає заявленому класу.

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Також, як виявили журналісти у розслідуванні, чеська EccentriCITY INVEST насправді є дилером “Темп-3000” — підприємства, яке фігурує у так званій “справі Марченка” про закупівлю “бронежилетів, які прострілюються”.

Про те, що EccentriCITY INVEST є дилером “Темпа”, свідчать дані з кількох контрактів, опубліковані на порталі публічних закупівель Prozorro, а також відповідь Національної поліції на запит журналістів. У відомстві зазначали, що бронежилети, які вони купують в EccentriCITY INVEST, насправді виготовляє “Темп-3000”.

У коментарі “Схемам” засновник та керівник “Темпа” Юрій Євтушенко запевнив, що чеська фірма “не просто дилер, а партнер, з яким підприємство йде до НАТО” і який, до того ж, нібито має і власне виробництво.

“Схеми” також виявили причину, через яку, ймовірно, в розробці та випробуваннях потенційних нових бронежилетів для армії не беруть участь інші виробники, окрім “Темпу-3000” та його партнерів.

У технічних параметрах Міноборони опинилася вимога, яка може дискримінувати інших українських виробників, крім самого “Темпу-3000” — аналізують журналісти.

Адже серед методів перевірки бронежилетів на міцність — випробування “м’якого захисту” високими температурами — 180 градусів. Цього не боїться матеріал параарамід, з якого виготовляє балістичний пакет “Темп-3000”, але не витримає поліетилен, з яким працюють всі інші українські виробники, йдеться у розслідуванні.

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Згадку про цю вимогу, “Схеми” також виявили у записах розмов посадовців Міноборони, записаних правоохоронцями.

Ще один фрагмент із записаних розмов може свідчити, що про дискримінаційність цієї вимоги щодо інших виробників бронежилетів знали на найвищому рівні в Міноборони.

Раніше УНН писав про сумнівний тендер в оборонці на туристичні послуги, в якому перемогла компанія-фігурант кримінального провадження. 

Також нагадаємо, про аудит оборонки у травні 2019 року заявляли представники минулої влади. Тоді уряд навіть виділив на ці потреби 32,5 млн грн. Доля цього аудиту невідома. 

Натомість вже у червні поточного року, Мінекономіки попросило виділити ще 18 млн грн із “ковідного” фонду теж на аудит оборонки, інформувало “Слово і діло”.

Разом з тим, в одному зі своїх інтерв’ю, зокрема “Радіо Свободі” Головнокомандувач Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що не має наміру проводити ревізію діяльності своїх попередників.

“Я обнуляю ситуацію, кладу чистий листок і продовжую працювати заради тих завдань, заради тих цілей, які я визначив для себе. Я вважаю, це більш конструктивний підхід, ніж я б зараз взявся проводити аналіз чи ревізію діяльності своїх попередників”, — сказав він журналістам. 

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