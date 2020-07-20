Для армії розробляють новий бронежилет, але за техвимогами під одного скандального виробника

Журналісти також виявили, що нові технічні параметри Міноборони, за якими розробляють бронежилети для майбутніх закупівель, були прописані під конкретного виробника і з того часу нічого не змінилось.

Так, у 2016 році в Міноборони вирішили розробити новий модульний бронежилет з урахуванням світового передового досвіду. Він мав замінити бронежилети типу “Корсар”, які поставлені на озброєння української армії наказом міністра оборони у 2014 році. Для цього при міністерстві створили робочу групу, до складу якої увійшли посадовці і представники від різних фірм-виробників. Підприємства надали свої кращі зразки для тестування “в полі” — тестового носіння, щоб бійці носили ці вироби і потім залишили власні зауваження.

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Протягом 2018 року члени робочої групи створили проміжний документ під назвою “Технічний опис на дослідну партію”, де були чітко прописані конструкція майбутнього виробу для армії, балістичні та інші вимоги. У подальшому цей документ мав бути доопрацьований та виписані “Технічні специфікації” на бронежилет, які належали б Міністерству оборони та згідно з якими й проводилися б наступні закупівлі.

Проте в квітні 2019 року в міністерстві визначилися з новими технічними параметрами, за якими розроблятимуть бронежилети для майбутніх закупівель — без напрацювань робочої групи.

“І вони більше відповідають вимогам та можливостям конкретного виробника — підприємства „Темп-3000“, яке виробляє „Корсари“ та нині є єдиним постачальником бронежилетів для армії. З того часу зміни в документ не вносилися”, — йдеться у розслідуванні.

Зазначається, що відтоді відбулися мінімум два перші тестування потенційних нових бронежилетів для армії. І, одне з них, як виявили журналісти, не пройшло вдало.

Згідно з документами, участь у ньому взяли дві компанії — виробник “Темп-3000”, який виготовляє “Корсари”, та чеська фірма EccentriCITY INVEST s.r.o.

Від джерел у відомстві “Схеми” дізналися про результати балістичних випробувань — тобто, стрільб. В документах зазначено, що балістичний пакет — так званий “м’який захист” — чеських виробів “не витримав балістичні випробування”, не відповідає заявленому класу.

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Також, як виявили журналісти у розслідуванні, чеська EccentriCITY INVEST насправді є дилером “Темп-3000” — підприємства, яке фігурує у так званій “справі Марченка” про закупівлю “бронежилетів, які прострілюються”.

Про те, що EccentriCITY INVEST є дилером “Темпа”, свідчать дані з кількох контрактів, опубліковані на порталі публічних закупівель Prozorro, а також відповідь Національної поліції на запит журналістів. У відомстві зазначали, що бронежилети, які вони купують в EccentriCITY INVEST, насправді виготовляє “Темп-3000”.

У коментарі “Схемам” засновник та керівник “Темпа” Юрій Євтушенко запевнив, що чеська фірма “не просто дилер, а партнер, з яким підприємство йде до НАТО” і який, до того ж, нібито має і власне виробництво.

“Схеми” також виявили причину, через яку, ймовірно, в розробці та випробуваннях потенційних нових бронежилетів для армії не беруть участь інші виробники, окрім “Темпу-3000” та його партнерів.

У технічних параметрах Міноборони опинилася вимога, яка може дискримінувати інших українських виробників, крім самого “Темпу-3000” — аналізують журналісти.

Адже серед методів перевірки бронежилетів на міцність — випробування “м’якого захисту” високими температурами — 180 градусів. Цього не боїться матеріал параарамід, з якого виготовляє балістичний пакет “Темп-3000”, але не витримає поліетилен, з яким працюють всі інші українські виробники, йдеться у розслідуванні.

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Згадку про цю вимогу, “Схеми” також виявили у записах розмов посадовців Міноборони, записаних правоохоронцями.

Ще один фрагмент із записаних розмов може свідчити, що про дискримінаційність цієї вимоги щодо інших виробників бронежилетів знали на найвищому рівні в Міноборони.

Раніше УНН писав про сумнівний тендер в оборонці на туристичні послуги, в якому перемогла компанія-фігурант кримінального провадження.

Також нагадаємо, про аудит оборонки у травні 2019 року заявляли представники минулої влади. Тоді уряд навіть виділив на ці потреби 32,5 млн грн. Доля цього аудиту невідома.

Натомість вже у червні поточного року, Мінекономіки попросило виділити ще 18 млн грн із “ковідного” фонду теж на аудит оборонки, інформувало “Слово і діло”.

Разом з тим, в одному зі своїх інтерв’ю, зокрема “Радіо Свободі” Головнокомандувач Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що не має наміру проводити ревізію діяльності своїх попередників.

“Я обнуляю ситуацію, кладу чистий листок і продовжую працювати заради тих завдань, заради тих цілей, які я визначив для себе. Я вважаю, це більш конструктивний підхід, ніж я б зараз взявся проводити аналіз чи ревізію діяльності своїх попередників”, — сказав він журналістам.