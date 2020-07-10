Сумнівний тендер в оборонці на туристичні послуги: перемогла компанія-фігурант кримінального провадження

ukru
Ексклюзив
08:24 • 9171 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 59048 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 81485 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 160855 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 133502 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 144501 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 146302 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129041 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183077 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126209 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 100146 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 138293 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 118933 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 105352 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 105603 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 9171 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 59048 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 81485 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 73373 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 127825 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 102732 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 103539 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 121429 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 138092 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 136220 перегляди
Актуальне
Сумнівний тендер в оборонці на туристичні послуги: перемогла компанія-фігурант кримінального провадження

Сумнівний тендер в оборонці на туристичні послуги: перемогла компанія-фігурант кримінального провадження

Київ • УНН

 • 20916 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Державний концерн "Укроборонпром" витратив на туристичні послуги понад 9,2 млн грн бюджетних коштів, передає УНН із посиланням на дані ProZorro.

Так, наприкінці грудня 2019 року "Укроборонпром" оголосив тендер на придбання послуг щодо бронювання квитків, місць проживання в готелях, трансферів, автомобільного транспорту за кордоном та в Україні.

Очікувана вартість закупівлі становила 9,8 млн грн. Заявки на участь у тендері подали 4 компанії: ТОВ "Туристична агенція "Парадіз", ТОВ "Пілот", ПАТ "Кий Авіа" та ТОВ "Авіа системний інтегральний сервіс".

Перемогу у тендері здобуло ТОВ "Авіа системний інтегральний сервіс", запропонувавши за свої послуги 9 млн 252 тис. грн. Найближчим конкурентом Товариства була туристична агенція "Парадіз", пропозиція якої була вищою, аніж у "Авіа системний інтегральний сервіс" всього лише на 30 грн.

Договір між "Укроборонпром" та "Авіа системний інтегральний сервіс " підписано 11 березня 2020 року. І сталося це незважаючи на той факт, що компанія-переможець фігурує у кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків за рахунок махінацій на публічних закупівлях.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Міноборони пообіцяли реформувати систему оборонних закупівель до кінця року

Так, відповідно до даних з відкритих держреєстрів, ТОВ "Авіа системний інтегральний сервіс" було створено у 2012 році.
Компанія зареєстрована у Сумській області, і незмінним її керівником є особа на ім'я Ігор Збукарєв.

Про те, що компанія фігурує у кримінальному провадженні ГУ ДФС (від 28.11.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України) свідчить Ухвала Ковпаківського районного суду м. Сум.

Правоохоронці, зокрема, встановили, що два українські підприємства – "Медичний системний інтегральний сервіс" та "Системний інтегральний сервіс", за сприяння, серед інших, компанії "Авіа системний інтегральний сервіс", брали участь у публічних закупівлях, штучно завищували ціни на медичне обладнання і привласнювали гроші на отриманні різниці від реальної вартості товарів.

Схема діяла протягом 2017-2020 років. Обсяг несплачених податків оцінюється слідчими у розмірі 6 млн 851,8 тис. грн.

Нагадаємо, за корупцію в оборонці ексзаступнику міністра оборони Павловському повідомили про підозру.

Мова про зловживання під час формування державного оборонного замовлення на 2017-2019 рр. до вантажних автомобілів.

Також нагадаємо, що вже поточного 2020 року збитки від корупції у Збройних силах України становили 4,8 млн грн.

Йдеться про зловживання у сфері будівництва житлово-казарменого фонду та у сфері відновлення боєздатності і постачання бронетехніки в ЗСУ. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32