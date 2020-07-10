Сумнівний тендер в оборонці на туристичні послуги: перемогла компанія-фігурант кримінального провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Державний концерн "Укроборонпром" витратив на туристичні послуги понад 9,2 млн грн бюджетних коштів, передає УНН із посиланням на дані ProZorro.
Так, наприкінці грудня 2019 року "Укроборонпром" оголосив тендер на придбання послуг щодо бронювання квитків, місць проживання в готелях, трансферів, автомобільного транспорту за кордоном та в Україні.
Очікувана вартість закупівлі становила 9,8 млн грн. Заявки на участь у тендері подали 4 компанії: ТОВ "Туристична агенція "Парадіз", ТОВ "Пілот", ПАТ "Кий Авіа" та ТОВ "Авіа системний інтегральний сервіс".
Перемогу у тендері здобуло ТОВ "Авіа системний інтегральний сервіс", запропонувавши за свої послуги 9 млн 252 тис. грн. Найближчим конкурентом Товариства була туристична агенція "Парадіз", пропозиція якої була вищою, аніж у "Авіа системний інтегральний сервіс" всього лише на 30 грн.
Договір між "Укроборонпром" та "Авіа системний інтегральний сервіс " підписано 11 березня 2020 року. І сталося це незважаючи на той факт, що компанія-переможець фігурує у кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків за рахунок махінацій на публічних закупівлях.
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Так, відповідно до даних з відкритих держреєстрів, ТОВ "Авіа системний інтегральний сервіс" було створено у 2012 році.
Компанія зареєстрована у Сумській області, і незмінним її керівником є особа на ім'я Ігор Збукарєв.
Про те, що компанія фігурує у кримінальному провадженні ГУ ДФС (від 28.11.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України) свідчить Ухвала Ковпаківського районного суду м. Сум.
Правоохоронці, зокрема, встановили, що два українські підприємства – "Медичний системний інтегральний сервіс" та "Системний інтегральний сервіс", за сприяння, серед інших, компанії "Авіа системний інтегральний сервіс", брали участь у публічних закупівлях, штучно завищували ціни на медичне обладнання і привласнювали гроші на отриманні різниці від реальної вартості товарів.
Схема діяла протягом 2017-2020 років. Обсяг несплачених податків оцінюється слідчими у розмірі 6 млн 851,8 тис. грн.
Нагадаємо, за корупцію в оборонці ексзаступнику міністра оборони Павловському повідомили про підозру.
Мова про зловживання під час формування державного оборонного замовлення на 2017-2019 рр. до вантажних автомобілів.
Також нагадаємо, що вже поточного 2020 року збитки від корупції у Збройних силах України становили 4,8 млн грн.
Йдеться про зловживання у сфері будівництва житлово-казарменого фонду та у сфері відновлення боєздатності і постачання бронетехніки в ЗСУ.