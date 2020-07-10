Сумнівний тендер в оборонці на туристичні послуги: перемогла компанія-фігурант кримінального провадження

Так, наприкінці грудня 2019 року "Укроборонпром" оголосив тендер на придбання послуг щодо бронювання квитків, місць проживання в готелях, трансферів, автомобільного транспорту за кордоном та в Україні.

Очікувана вартість закупівлі становила 9,8 млн грн. Заявки на участь у тендері подали 4 компанії: ТОВ "Туристична агенція "Парадіз", ТОВ "Пілот", ПАТ "Кий Авіа" та ТОВ "Авіа системний інтегральний сервіс".

Перемогу у тендері здобуло ТОВ "Авіа системний інтегральний сервіс", запропонувавши за свої послуги 9 млн 252 тис. грн. Найближчим конкурентом Товариства була туристична агенція "Парадіз", пропозиція якої була вищою, аніж у "Авіа системний інтегральний сервіс" всього лише на 30 грн.

Договір між "Укроборонпром" та "Авіа системний інтегральний сервіс " підписано 11 березня 2020 року. І сталося це незважаючи на той факт, що компанія-переможець фігурує у кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків за рахунок махінацій на публічних закупівлях.

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Так, відповідно до даних з відкритих держреєстрів, ТОВ "Авіа системний інтегральний сервіс" було створено у 2012 році.

Компанія зареєстрована у Сумській області, і незмінним її керівником є особа на ім'я Ігор Збукарєв.

Про те, що компанія фігурує у кримінальному провадженні ГУ ДФС (від 28.11.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України) свідчить Ухвала Ковпаківського районного суду м. Сум.

Правоохоронці, зокрема, встановили, що два українські підприємства – "Медичний системний інтегральний сервіс" та "Системний інтегральний сервіс", за сприяння, серед інших, компанії "Авіа системний інтегральний сервіс", брали участь у публічних закупівлях, штучно завищували ціни на медичне обладнання і привласнювали гроші на отриманні різниці від реальної вартості товарів.

Схема діяла протягом 2017-2020 років. Обсяг несплачених податків оцінюється слідчими у розмірі 6 млн 851,8 тис. грн.

Нагадаємо, за корупцію в оборонці ексзаступнику міністра оборони Павловському повідомили про підозру.

Мова про зловживання під час формування державного оборонного замовлення на 2017-2019 рр. до вантажних автомобілів.

Також нагадаємо, що вже поточного 2020 року збитки від корупції у Збройних силах України становили 4,8 млн грн.

Йдеться про зловживання у сфері будівництва житлово-казарменого фонду та у сфері відновлення боєздатності і постачання бронетехніки в ЗСУ.